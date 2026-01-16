Hyundai Motor Group nomme l'ancien responsable du programme de robots humanoïdes de Tesla au poste de conseiller

Le groupe automobile sud-coréen Hyundai Motor Group a annoncé vendredi son intention de nommer Milan Kovac, l'ancien responsable du programme de robots humanoïdes de Tesla TSLA.O , en tant que conseiller, alors qu'il cherche à renforcer sa compétitivité dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle.

Le groupe automobile prévoit également de nommer M. Kovac en tant qu'administrateur externe de sa filiale américaine Boston Dynamics.

M. Kovac, qui a annoncé son intention de quitter Tesla en juin dernier, a pris la tête du programme humanoïde Optimus de Tesla en 2022 lorsqu'il a été nommé directeur de l'ingénierie Optimus et Autopilot.

"Hyundai Motor Group renforce son leadership technologique et impulse un changement de paradigme dans l'industrie en nommant un expert mondial en tant que conseiller, en tirant parti de la convergence de l'IA et de la robotique", a déclaré Hyundai dans un communiqué.

Hyundai a ajouté que Kovac contribuera aux discussions stratégiques sur la stratégie à moyen et long terme et la commercialisation à travers le portefeuille de plateformes robotiques de l'entreprise, y compris Spot, Stretch, Orbit et Atlas.

La semaine dernière, Hyundai Motor a dévoilé la version de production du robot humanoïde Atlas lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas, et a déclaré qu'elle visait à construire une usine capable de fabriquer 30 000 unités de robots par an d'ici 2028.

L'entreprise s'attend à ce que les robots humanoïdes deviennent le plus grand segment du marché de l'intelligence artificielle physique, qui fait référence aux systèmes d'IA intégrés dans le matériel qui recueillent des données du monde réel et prennent des décisions autonomes, couvrant des domaines tels que la robotique, les usines intelligentes et la conduite autonome.

Mardi, Hyundai a également nommé Park Min-woo , ancien ingénieur de Tesla et de Nvidia NVDA.O , à la tête de sa division de plateforme de véhicules avancés et directeur général de 42dot, afin de renforcer la compétitivité dans les véhicules définis par logiciel et les capacités de conduite autonome.

Les actions de Hyundai Motor 005380.KS ont augmenté de plus de 34% depuis que la société a dévoilé la version de production de son robot humanoïde la semaine dernière au CES, comparé à une hausse de 7% de l'indice de référence KOSPI

