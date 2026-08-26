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Hyundai Motor fixe son objectif de ventes 2030 à 5,5 mlns d'unités
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 07:56
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Hyundai Motor 005380.KS a annoncé mercredi avoir fixé un objectif mondial de ventes de 5,5 millions d'unités pour 2030 et vise à ce que les véhicules électriques (VE) représentent 60% de son portefeuille, contre 23% en 2025.

Le constructeur automobile sud-coréen a déclaré qu'il comptait porter sa marge d'exploitation à plus de 9% d'ici 2030, alors qu'il a présenté ses plans de croissance portant sur les VE, la production et l'intelligence artificielle.

Hyundai Motor prévoit d'augmenter sa capacité de production mondiale de 1,27 million d'unités d'ici 2030.

L'entreprise entend également accélérer la production aux États-Unis, notamment avec la fabrication du Santa Fe, un véhicule électrique à autonomie prolongée (EREV), au sein de l'usine Hyundai Motor Manufacturing Alabama.

Hyundai Motor, avec sa filiale Kia Corp 000270.KS , est le troisième constructeur automobile mondial en termes de ventes.

A la Bourse de Séoul, l'action reculait de 0,1% mercredi vers 05h08 GMT, contre une progression de 1,5% pour l'indice de référence .KS11 au même moment.

(Rédigé par Heekyong Yang, Heejin Kim et Joyce Lee; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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