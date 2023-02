Hyundai : en pointe sur la voiture du futur

Un robot humanoïde capable d’exécuter un saut périlleux arrière, un des nouveaux axes de développement pour le groupe. (© Hyunday Motors)

Pièce maîtresse du conglomérat Hyundai Motor, la division automobile travaille activement au développement des moyens de transport de demain, à commencer par la pile à hydrogène et la voiture autonome. Mais ce n’est pas le seul axe de développement de ce groupe aux multiples ramifications.

Un pont, un robot humanoïde capable d’exécuter un saut périlleux arrière, une navette électrique autonome, un train à grande vitesse, une borne de distribution d’hydrogène, un avion-taxi, un char de combat, des semences de riz sobres en engrais, eau et pesticides…

Le point commun de cet inventaire à la Prévert ? Tous ces produits proviennent de filiales de Hyundai Motor Group, un conglomérat né au tournant des années 2000 du démantèlement de Hyundai Group et organisé autour de deux de ses domaines d’activité historiques : le BTP et l’automobile. Amputé de ses chantiers navals et de son réseau de magasins de vente au détail, la nouvelle entité a cultivé l’ADN de l’entreprise fondée par Chung Ju-yung après-guerre.

Et notamment le goût pour les structures capitalistiques complexes et pour l’innovation (Hyundai signifie d’ailleurs «temps nouveaux» ou «nouvelle ère» en coréen) !

Pionnier de l’hydrogène

Pour la plupart des gens, Hyundai rime avec automobile. Il est vrai que le constructeur s’est imposé comme l’un des leaders mondiaux en l’espace de vingt ans, sous son propre label, mais aussi avec la marque Kia, absorbée en 1998. L’offensive amorcée en 1974 avec la Pony s’est appuyée sur les préceptes qui ont fait le succès de l’automobile japonaise.

Conquérir une crédibilité et des parts de marché grâce à des véhicules