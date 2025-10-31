Hyundai a inauguré le chantier d'une nouvelle usine de piles à hydrogène
Cette usine illustre l'engagement stratégique de Hyundai Motor Group à accélérer la transition vers une société de l'hydrogène indique le groupe.
Ce nouveau complexe industriel occupera une superficie de 43 000 m² sur le site d'une ancienne usine de production de transmissions pour moteurs thermiques.
Cette usine, qui devrait être achevée en 2027, intégrera des unités de traitement chimique et d'assemblage et offrira une capacité de production annuelle de 30 000 piles à combustible.
Cette usine, qui représente un investissement de 930 milliards de wons, produira des piles à hydrogène et des électrolyseurs de nouvelle génération conçus pour diverses applications de mobilité (véhicules de tourisme, utilitaires, bus, engins de chantier et bateaux).
'L'usine constituera un atout déterminant pour garantir notre dynamique de croissance au niveau national et asseoir le leadership de la Corée du Sud dans le secteur mondial de l'hydrogène' a déclaré Jaehoon Chang Vice-président de Hyundai Motor Group.
