HYPERLOOP entre au capital de GAUSSIN au prix de 9,91 euros par action pour un montant de 885 032 euros

Concrétisation du partenariat industriel entre Gaussin et Hyperloop Transportation Technologies





GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 885.032,37 euros, prime d'émission incluse, réservée à Hyperloop Transportation Technologies (HTT) valorisant la société GAUSSIN a 250 millions USD au prix de 9,91 euros par action.



Cette opération a été autorisée par les résolutions n°7 et 8 de l'Assemblée Générale mixte de GAUSSIN le 27 février 2020 et vise à renforcer les liens entre les deux sociétés et financer le partenariat portant sur des solutions d'acheminement et de transfert de containers pour les trains Hyperloop à sustentation magnétique. Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'AMF, l'offre des actions de la Société dans le cadre de ce Placement Privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.