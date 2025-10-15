Hyperfine dégringole après le lancement d'une offre d'actions et une légère baisse du chiffre d'affaires

15 octobre -

** Les actions du fabricant d'IRM portables

** Hyperfine, basée à Guilford (Connecticut)

lance une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés () sans divulguer la taille de l'opération

** L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 3,4 millions de dollars pour le troisième trimestre () suite au lancement de la nouvelle génération de son système Swoop

** L'estimation consensuelle de 3 analystes prévoyait un chiffre d'affaires de 3,5 millions de dollars, selon les données du LSEG

** La société prévoit d'utiliser le produit de l'offre d'actions pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris les activités commerciales, de fabrication et de R&D, selon le prospectus ()

** Hyperfine a environ 78,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 170 millions de dollars

** Lake Street Capital Markets est l'unique teneur de livre de l'offre

** Les actions HYPR ont terminé le mercredi en hausse de 7,3 % à 2,20 $, en hausse de 150 % depuis le début de l'année

** 2 analystes considèrent l'action comme "achetée" et 1 comme "conservée" avec des prévisions de 0,85 $, 1,40 $ et 2,00 $, selon LSEG