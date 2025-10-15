Hyperfine dégringole après le lancement d'une offre d'actions et une légère baisse du chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 octobre -
** Les actions du fabricant d'IRM portables
** Hyperfine, basée à Guilford (Connecticut)
lance une offre d'actions et de bons de souscription préfinancés () sans divulguer la taille de l'opération
** L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 3,4 millions de dollars pour le troisième trimestre () suite au lancement de la nouvelle génération de son système Swoop
** L'estimation consensuelle de 3 analystes prévoyait un chiffre d'affaires de 3,5 millions de dollars, selon les données du LSEG
** La société prévoit d'utiliser le produit de l'offre d'actions pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris les activités commerciales, de fabrication et de R&D, selon le prospectus ()
** Hyperfine a environ 78,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 170 millions de dollars
** Lake Street Capital Markets est l'unique teneur de livre de l'offre
** Les actions HYPR ont terminé le mercredi en hausse de 7,3 % à 2,20 $, en hausse de 150 % depuis le début de l'année
** 2 analystes considèrent l'action comme "achetée" et 1 comme "conservée" avec des prévisions de 0,85 $, 1,40 $ et 2,00 $, selon LSEG
