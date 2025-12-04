 Aller au contenu principal
Eramet vise une amélioration de l'Ebitda de €130-170 mlns d'ici deux ans
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 08:28

(Actualisé avec détails §3, 4 et 7)

Eramet ERMT.PA a annoncé jeudi le lancement d'un programme d'amélioration de sa performance opérationnelle, intitulé "ReSolution", le groupe minier français disant vouloir faire face à des conditions de marchés qualifiées de "difficiles".

L'entreprise, active notamment dans les secteurs du nickel et du manganèse, veut s'appuyer sur des "initiatives ciblées" et cite un potentiel initial d’amélioration de l’Ebitda en année pleine de 130 à 170 millions d'euros d’ici deux ans.

Sur l'ensemble du montant, environ 120 à 150 millions seront issus d'efforts d'amélioration de la productivité (pour 50% à 60%), de l'amélioration de l’efficacité des coûts et des processus (pour 30% à 40%) et de l'optimisation des achats (pour 5% à 10%).

L'amélioration commerciale devrait contribuer à l'amélioration de l'Ebitda à hauter de 10 à 20 millions d'euros,

ajoute Eramet.

"Les coûts de mise en oeuvre seront principalement engagés en 2026", précise le groupe dans un communiqué.

Eramet a aussi annoncé la mise en place en 2025 d’un programme de "cash boost" avec un impact ponctuel de 60 à 70 millions d'euros sur le FCF (cash flow libre) d’ici la fin de l’année.

Le groupe a par ailleurs confirmé sa guidance pour 2025, telle qu'annoncée en octobre dernier, lorsqu'il avait abaissé de 25 millions d'euros la fourchette de son plan de capex annuel.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Augustin Turpin)

