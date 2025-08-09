Hyliion Holdings Corp devrait afficher une perte de 9 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Hyliion Holdings Corp HYLN.A HYLN.K devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Cedar Park au Texas devrait déclarer des revenus de 1,6 million de dollars, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Hyliion Holdings Corp est une perte de 9 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

