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HYDROGENE DE FRANCE : Information relative au nombre d'actions et de droits de vote
information fournie par Actusnews 05/08/2026 à 18:00
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Bordeaux, le 05 Août 2026

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre théorique
de droits de vote 		Nombre exerçable de droits de vote
Actions auto-détenues comprises Actions auto-détenues exclues
31 Juillet 2026 14 702 454 26 648 440 26 409 924

Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

Retrouvez l'information financière de Hydrogène de France
sur www.hdf-energy.com

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. Elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 100 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets avancés de plus de 2 milliards d'euros.

HDF Energy compte +35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes en Afrique et en Asie-Pacific. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse
Hélène de Watteville
+33 (0)1 53 67 36 33
hdf-energy@actus.fr 		Serena Boni
+33 (0)4 72 18 04 92
sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lJlxaMZmaWiUnmlvZsuYl2aUZppplGnJmJKZl5abasrHbGtolm6TaJyWZnJqnGhu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99738-ddv-20260731.pdf

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