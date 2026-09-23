HYDROGENE DE FRANCE : HDF Energy poursuit son projet industriel et améliore son efficience opérationnelle

Programme industriel PIIEC en phase opérationnelle : une deuxième avance de 12,7 M€ perçue en juillet 2026, après une première avance du même montant en décembre 2025

Pertes en net recul : résultat net de -4,0 M€ sur le semestre contre -6,6 M€ au 1er semestre 2025, résultat opérationnel de -4,6 M€ sur le semestre contre -8,3 M€ au 1er semestre 2025, pour un chiffre d'affaires de 0,55 M€ contre 0,41 M€ au premier semestre 2025. La reconnaissance de la subvention de 4,1 M€ a eu un effet sur ce résultat.

Une trésorerie maîtrisée qui s'élève à 27,2 M€ au 30 juin 2026, contre 33,5 M€ au 31 décembre 2025.

Bordeaux (France), le 23 septembre 2026 - Hydrogène de France (HDF Energy), développeur de grandes infrastructures hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, présente son activité commerciale et ses comptes au 30 juin 2026. Les comptes consolidés semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'administration du Groupe le 22 septembre 2026. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site hdf-energy.com .

Le projet industriel PIIEC se matérialise

Le projet industriel vise à développer et industrialiser des piles à combustible de forte puissance pour le stationnaire et les mobilités lourdes, maritimes et ferroviaires. La convention de financement signée avec Bpifrance en décembre 2025, dans le cadre de France 2030, fixe le calendrier de versement du soutien public approuvé par la Commission européenne le 28 mai 2024 au titre du programme PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen Commun) Hydrogène.

Au 30 juin 2026, après les phases de conception, HDF lance le développement des prototypes. L'aide acquise au titre des dépenses éligibles justifiées depuis l'origine du programme s'élève à 22,3 M€. HDF a encaissé une première avance de 12,7 M€ en décembre 2025.

L'impact sur le résultat de la subvention reconnue sur le semestre représente 4,1 M€. Une deuxième avance de 12,7 M€ a été versée en juillet 2026, conformément au calendrier de la convention.

Les conditions contractuelles des dépenses éligibles ont été remplies permettant de reconnaitre 12.7 M€ de subventions au bilan.

Des projets qui avancent sur plusieurs géographies

La production d'électricité sur le réseau de la centrale électrique à hydrogène de CEOG en Guyane est prévue à la fin de l'année 2026.

Fort de ses liens constructifs avec le gouvernement mexicain et la Commission Fédérale de l'Electricité (CFE) et dans la continuité du projet de Los Cabos, le projet OASIS en Basse-Californie du Sud a été reconnu comme une initiative phare dans le cadre du plan d'expansion et de renforcement de la CFE.

L'Indonésie a connu une dynamique positive au premier semestre 2026, avec la poursuite de la structuration du portefeuille de projets de centrales électriques à hydrogène porté par HDF Energy. Cette dynamique s'est notamment concrétisée par le lancement par PLN en juillet 2026, opérateur électrique indonésien, du processus de sélection de partenaire pour le projet Sumba.

Cette dynamique s'est poursuivie en septembre 2026 avec la signature, par PT HDF Energy Indonesia, filiale indonésienne de HDF Energy, et PT Pertamina New & Renewable Energy, branche de Pertamina, groupe énergétique public indonésien intégré, d'un accord exclusif de développement de projets Renewstable®.

Poursuite de la rationalisation et d'efficience dans l'organisation

HDF a poursuivi la rationalisation de ses projets et améliore l'efficience dans l'organisation au cours du semestre. Au 30 juin 2026, l'effectif moyen hors contractant s'établit à 93 personnes, contre 103 un an plus tôt.

Dans les pays où le Groupe ne dispose pas de filiale, le recours au portage et à des consultants permet d'ajuster les moyens au rythme d'avancement des projets.

Les frais de personnel reviennent à 3,9 M€ en S1 2026 contre 4,4 M€ en S1 2025.

Les charges externes s'établissent à 2,5 M€, contre 2,6 M€ un an plus tôt, avec une montée progressive du projet PIIEC.

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2026 s'établit à 0,55 M€, contre 0,41 M€ au 1 er semestre 2025. Il provient des contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) de développement sur RSB à la Barbade, des projets NewGen à Trinité-et-Tobago, de l'assistance à la construction du chantier CEOG et de la vente de piles à combustible et des services associés.

Les dotations aux amortissements et dépréciations atteignent 2,8 M€, contre 2,0 M€ au premier semestre 2025. L'écart tient à l'amortissement en année pleine du centre d'excellence industrielle, mis en service en avril 2025, et aux dépréciations constatées pour les projets Mpumalanga en Afrique du Sud et pour le projet CRT à Chypre.

Le résultat opérationnel ressort à -4,6 M€, contre -8,3 M€ au premier semestre 2025.

Le résultat net consolidé ressort à -4,0 M€, contre -6,6 M€ au premier semestre 2025.

Les capitaux propres s'élèvent à 79,3 M€ au 30 juin 2026.

La trésorerie du Groupe s'élève à 27,2 M€ au 30 juin 2026, contre 33,5 M€ au 31 décembre 2025. .

La structure financière demeure solide et la deuxième avance PIIEC de 12,7 M€, encaissée en juillet 2026, vient conforter la position financière du Groupe pour la poursuite de son programme industriel.

Damien HAVARD, Président Directeur général de Hydrogène de France , déclare : « Le marché de l'hydrogène évolue et HDF s'y adapte. Nous gardons l'agilité nécessaire pour répondre à ses enjeux et atteindre notre point d'équilibre. Nos équipes sont pleinement mobilisées sur le projet industriel du Groupe, qui renforce notre rôle de pionnier et notre position d'expert industriel de référence. »

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. Elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy. Ce projet industriel est financé par l'Etat français dans le cadre de « France 2030 » et intégré à la vague « Hy2Move » du programme européen PIIEC Hydrogène (Projets Important d'Intérêt Européen Commun).

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

Avec plus de 100 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets avancés de plus de 2 milliards d'euros.

HDF Energy compte +20 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes en Afrique et en Asie-Pacifique. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

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