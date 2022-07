HYDROGENE DE FRANCE : HDF Energy et Saigon Asset Management s'associent pour développer des centrales électriques Renewstable(R) au Vietnam

Hanoi, 25 juillet 2022 – Hydrogène de France SA (« HDF Energy ») – Euronext Paris : HDF – annonce la signature d'un Memorandum of Understanding (MoU) avec Saigon Asset Management (« SAM ») pour le développent de centrales électriques Renewstable® au Vietnam.

Inventées et développées par HDF Energy, les centrales électriques multi-mégawatt Renewstable® produisent une électricité renouvelable, stable, garantie et pilotable 24h/24 sans aucune émission de gaz à effet de serre, grâce à un stockage massif de l'énergie par hydrogène.

La signature s'est tenue en présence des autorités vietnamiennes de premier plan, dont le Ministère de l'industrie et du commerce (MOIT) et l'Institut vietnamien du pétrole (VPI), et de l'Ambassadeur de France au Vietnam, Monsieur Nicolas Warnery, avec le soutien de Business France. Ce MoU illustre l'intérêt que porte HDF Energy au Vietnam, dans le but d'étendre sa présence en Asie du Sud-Est, après ses développements en Indonésie, Malaisie, Cambodge et Philippines cette année. Pour SAM, cette signature souligne son engagement continu en faveur du développement de projets à l'impact social et environnemental positif dans le secteur de l'énergie, ainsi que l'élargissement de son portefeuille d'investissements à la production d'électricité à partir d'hydrogène.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, les deux parties combineront leur savoir-faire technique, leur connaissance du marché et leur capacité financière pour développer un portefeuille de projets Renewstable® et hydrogène au Vietnam afin de fournir une énergie propre, stable et continue, de jour comme de nuit au réseau électrique.

« La collaboration avec HDF Energy pour des projets Renewstable® s'inscrit dans notre philosophie d'investissement dans l'énergie durable et responsable. Nous pensons que le Vietnam peut accélérer la réalisation de son objectif de zéro émission nette en utilisant ses propres ressources renouvelables disponibles. » déclare Mr Louis NGUYEN, CEO et fondateur de Saigon Asset Management.

« Le Vietnam a montré une forte ambition pour décarboner son réseau électrique. Les centrales Renewstable® et Hypower® de HDF Energy accompagneront cette volonté. Nous sommes fiers de collaborer avec SAM pour faire de l'hydrogène vert une réalité au Vietnam. » précise M. Damien HAVARD, Président-directeur général et fondateur de HDF Energy.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)

Hydrogène de France, pionnier mondial de l'hydrogène-électricité, développe des centrales Hydrogen-Power de grande capacité et participe à leur exploitation. Ces centrales fourniront une électricité continue ou à la demande à partir d'énergies renouvelables (éolien ou solaire), associées à des piles à combustible de forte puissance fournies par Hydrogène de France.

Hydrogène de France développe deux modèles de centrales Hydrogen-Power :

Renewstable ® ( POWER-TO-POWER ) : Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place.

: Centrales électriques multi-mégawatts, produisant de l'électricité stable, constituées d'une source renouvelable intermittente et d'une chaîne hydrogène incluant le stockage d'énergie sur place. HyPower ® ( GAS-TO-POWER ) : Centrales électrique multi-mégawatts produisant une électricité à la demande à partir d'hydrogène décarboné provenant des réseaux de transport de gaz.

Hydrogène de France intègre le savoir-faire clé de la pile à combustible, dans le cadre d'un protocole d'accord avec Ballard (accord de licence exclusive de 7 ans) et développe en France (Métropole de Bordeaux) son usine de fabrication en série de piles à combustible de forte puissance qui sera mise en service en 2023. Au travers de cette activité, Hydrogène de France adressera également les marchés des mobilités, maritimes et ferroviaires, et des data centers.

Hydrogène de France se positionne ainsi comme un puissant accélérateur de la transition énergétique en fournissant une électricité renouvelable non-intermittente et compétitive, parfaitement adaptée aux réseaux et à la demande.

Les actions HDF sont cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris compartiment B.

Pour plus d'informations : https://www.hdf-energy.com

À PROPOS DE SAIGON ASSET MANAGEMENT (SAM)

Créée en 2007, Saigon Asset Management (SAM) est une société de gestion de fonds, de conseil en capital et de développement énergétique basée à Ho Chi Minh Ville et à Hanoi, au Vietnam. Les fonds gérés par SAM ont surperformé leurs pairs, l'indice Vietnam, MSCI EM, MSCI Frontier ; et nos 10 principaux investissements ont généré un TRI de 33% à 481% dans les secteurs des services financiers, de l'immobilier, de l'énergie et des infrastructures, de la logistique, etc.

SAM investit dans des sociétés bien gérées, sous-évaluées et présentant des fondamentaux solides. Nous cherchons à investir dans des entreprises en croissance qui contribuent à des impacts sociaux, économiques ou environnementaux positifs mesurables dans des secteurs tels que les services financiers, les énergies renouvelables, les soins de santé, l'éducation, l'agriculture et la technologie, tout en cherchant à optimiser les rendements.

Pour plus d'informations : www.saigonam.com

