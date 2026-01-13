HYDROGENE DE FRANCE : Bilan semestriel du contrat de liquidité entre Hydrogène de France et NATIXIS ODDO BHF au 31 décembre 2025

Bordeaux, le 13 janvier 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par HYDROGENE DE FRANCE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2025 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

34 656 titres

54 658 euros

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :

à l'achat 828 transactions 35 179 titres 154 671 euros à la vente 789 transactions 30 387 titres 137 039 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

0 titres

300 000 euros

Le détail du bilan semestriel du contrat de liquidité est disponible en annexe du document PDF.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)



HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.



Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité pour les réseaux publics et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. À partir de 2025, elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.



Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.



Avec plus de 150 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets de plus de 5 milliards d'euros.

HDF Energy compte plus de 35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique et, en Asie-Pacific. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Retrouvez l'information financière de Hydrogène de France sur www.hdf-energy.com

