HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : SIGNATURE DE LA PROMESSE DE VENTE POUR LA CESSION-BAIL DU SIÈGE DE CHAMPAGNIER AVEC AZUR DATACENTER // DISCUSSIONS AVANCÉES POUR UNE FUTURE COLLABORATION INDUSTRIELLE

Grenoble, le 10 août 2026 - HRS , concepteur et fabricant français d'infrastructures hydrogène, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , annonce la signature de la promesse de vente avec Azur Datacenter (groupe Arago Technologie) , acteur européen spécialisé dans le développement d'infrastructures numériques de nouvelle génération, pour la cession-bail de son siège de Champagnier (Isère) , un ensemble industriel de 14 100 m² comprenant les bureaux et le site de production. Azur Datacenter prévoit de s'installer sur site dès la fin de l'année 2026.

U ne opération stratégique pour renforcer la structure financière et accélérer sa stratégie de diversification

Cette transaction, d'un montant compris entre 22 M€ et 25 M€, s'accompagnera de la signature d'un bail longue-durée qui permettra à HRS de poursuivre ses activités sur le site de Champagnier. La finalisation de l'opération, sous réserve de la levée de conditions suspensives (obtention d'un permis de construire, démarches de Grenoble Alpes Métropole au titre de la réglementation ICPE) mais sans conditions suspensives relatives au financement, est prévue au plus tard à la fin de l'année 2026. Elle permettrait à HRS de renforcer sa trésorerie et d'accélérer le développement de ses deux relais de croissance, au-delà des stations de ravitaillement hydrogène dédiées à la mobilité lourde et intensive :

Les filling centers : des infrastructures industrielles de compression, de stockage et de transfert d'hydrogène, pour faire le lien entre la production et la distribution d'hydrogène ;

: des infrastructures industrielles de compression, de stockage et de transfert d'hydrogène, pour faire le lien entre la production et la distribution d'hydrogène ; Les Secure Power Units (SPU) : des solutions de production d'électricité à partir d'hydrogène destinées aux data centers, aux infrastructures critiques et aux sites industriels.

Azur Datacenter prévoit d'investir près de 360 M€ sur site et envisage à terme la création d'une centaine d'emplois localement.

Des négociations avancées pour établir un partenariat stratégique créateur de valeur

Cette signature s'accompagne de discussions avancées avec Azur Datacenter , en vue de réunir les expertises de chacun dans la construction d'offres de datacenters de nouvelles générations et plus efficientes en termes de consommation d'énergie, l'un des enjeux majeurs du secteur.

HRS mettrait ainsi à profit ses expertises dans les domaines suivants :

La tuyauterie industrielle ;

Les systèmes énergétiques fonctionnant à partir d'hydrogène ;

Les solutions de production d'électricité à partir d'hydrogène ;

Les services d'exploitation et de maintenance.

Les deux sociétés prévoient également de développer des activités de métallerie et de charpente métallique.

La signature de ce partenariat permettrait ainsi à HRS d'accélérer son pivot stratégique vers de nouveaux marchés et de renforcer son positionnement comme un acteur européen des infrastructures hydrogène, capable d'accompagner les besoins croissants liés à la mobilité, à la transition énergétique, à la souveraineté industrielle.

Hassen RACHEDI, fondateur et Président Directeur Général de HRS, déclare :

« Cette signature marque une étape significative pour HRS. Cette opération consolide notre structure financière tout en préservant notre outil industriel. Elle nous permet d'accélérer notre stratégie et d'accompagner le développement de nouvelles activités à fort potentiel. Avec nos stations hydrogène, nos filling centers et nos Secure Power Units, HRS devient un acteur des infrastructures énergétiques hydrogène au service de la mobilité, de l'industrie et des infrastructures critiques.»

Emmanuel VANNIER, président d'Azur Datacenter, déclare :

« Nous sommes très satisfaits de faire l'acquisition du campus de HRS, une étape clé pour poursuivre notre trajectoire de développement. Notre ambition est de construire avec HRS un partenariat stratégique de long terme fondé sur l'innovation, la complémentarité de nos expertises et la création de valeur, en s'appuyant sur les compétences industrielles et technologiques remarquables de ses équipes. Ensemble, nous souhaitons développer un écosystème industriel français associant hydrogène, infrastructures énergétiques et intelligence artificielle afin de répondre aux besoins des infrastructures numériques de nouvelle génération. »

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est un concepteur et fabricant français d'infrastructures hydrogène.

Il est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité et propose une gamme complète de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour . Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération, qui intègre une zone d'essais unique en Europe, permettant de tester, éprouver et développer ses produits et solutions.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe. 22 contrats de maintenance de stations hydrogène sont à ce jour signés .

HRS développe également une offre de filling centers dédiée aux infrastructures logistiques de l'hydrogène ainsi que des Secure Power Units (SPU) pour la production d'électricité à partir d'hydrogène dédiée aux infrastructures critiques.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

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