HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025-2026

PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2025-2026 : 8,6 M€ (+16% PAR RAPPORT AU S1 2024-2025) ;

MARGE BRUTE EN FORTE PROGRESSION, À 37,7% (VS 15,0% AU S1 2024-2025) ;

EBITDA COURANT EN NETTE AMELIORATION : PERTE DIVISÉE PAR PRÈS DE 3 ET LIMITÉE À -2,4 M€ SUR LA PÉRIODE ;

TRÈS BONNE EXÉCUTION DU PLAN APOLLO : COÛTS FIXES DÉJA RÉDUITS DE 6 M€ EN ANNÉE PLEINE ET MISE EN OEUVRE DE 2 M€ D'ÉCONOMIES ADDITIONNELLES ;

RÉSULTAT NET IMPACTÉ PAR DES ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS DE PRÈS DE 15 M€ SANS EFFET SUR LA TRÉSORERIE ;

ACCÉLERATION DU DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS DE BACK-UP ÉLECTRIQUE À HYDROGÈNE POUR SÉCURISER L'ALIMENTATION DES DATA CENTERS ET DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES.

Montée en puissance de la maintenance : revenus en hausse de +33% à 0,6 M€, validant la stratégie de revenus récurrents, avec un taux de disponibilité des stations supérieur à 95% ;

; Objectif de chiffre d'affaires annuel ajusté entre 15 M€ et 20 M€ (vs entre 25 M€ et 35 M€ auparavant) , avec un impact limité attendu sur les résultats en raison des économies d'ores-et-déjà réalisées et en cours.

Grenoble, le 27 avril 2026 - HRS, concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , présente ses résultats semestriels 2025-2026 (période du 1 er juillet au 31 décembre 2025), arrêtés ce jour par le Conseil d'administration. Les comptes semestriels sont toujours en cours d'examen limité. Le rapport financier semestriel, incluant les comptes au 31 décembre 2025, sera disponible le 30 avril 2026.

Compte de résultat au 31 décembre 2025, présenté en normes IFRS :

En k€ S1 2024-2025 S1 2025-2026 Variation Chiffre d'affaires 7 364 8 563 + 1 199 Charges d'exploitation [1] -13 853 -10 961 -2 892 Dont achats consommés / Variation de stocks - 6 256 -5 338 -918 Dont charges de personnel - 4 771 -3 715 -1 056 Dont charges externes - 2 825 -1 908 -917 EBITDA courant 1 - 6 489 -2 398 +4 091 Dotations aux amortissements et provisions - 6 235 -9 473 +3 238 Résultat Opérationnel Courant Ajusté [2] - 12 724 -11 870 +854 Plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2) -580 -116 -464 Résultat opérationnel courant - 13 309 -11 986 +1 323 Résultat opérationnel - 13 291 -12 437 +854 Impôts 3 350 -6 654 -10 024 Résultat net - 10 168 -19 589 -9 421

Hassen RACHEDI, fondateur et PDG de HRS, déclare :

« L'actualité géopolitique rappelle que les enjeux de souveraineté énergétique sont au cœur de nos sociétés. Dans cette perspective, l'hydrogène a vocation à jouer un rôle structurant dans plusieurs domaines stratégiques, notamment pour la mobilité lourde et intensive (camions, bus…), la logistique (chariots élévateurs…) ainsi que pour les applications d'énergie critique comme les solutions d'alimentation de secours pour data centers.

HRS confirme son positionnement sur ces marchés stratégiques, en particulier sur la mobilité intensive tout en développant des solutions de backup électrique pour data centers. Nous poursuivons également notre expansion commerciale internationale, notamment en Europe, Au Moyen-Orient et sur la zone Amérique notamment au Canada.

A plus court terme, le premier semestre 2025-2026 reflète le contexte d'ajustement des calendriers de décision à l'échelle du secteur sur le marché européen de l'hydrogène depuis mi-2025 , qui n'est pas spécifique à HRS. Cela se traduit donc par un décalage temporaire de la conversion d'une partie du portefeuille commercial en commandes fermes, comprenant notamment plusieurs projets en phase avancée.

Dans cet environnement, nous avons poursuivi avec succès la mise en œuvre de notre plan de transformation Apollo, qui a déjà permis de réduire notre base de coûts fixes d'environ 30 %, soit environ 6 M€ d'économies en année pleine. Notre EBITDA est ainsi en nette amélioration confirmant notre résilience opérationnelle et notre capacité à amortir l'impact de la révision de notre objectif de chiffre d'affaires, liée au décalage temporaire de certains projets . Nous poursuivons d'ailleurs la mise en œuvre d'actions de rationalisation, avec près de 2 M€ d'économies additionnelles en année pleine à horizon 2026-2027. Cette agilité nous permet de continuer à adapter notre organisation aux conditions de marché et d'accélérer notre trajectoire vers l'équilibre financier.

Nous avons décidé volontairement de passer prudemment des ajustements comptables de valeur d'actifs de l'ordre de 15 M€ pour tenir compte du ralentissement du marché de l'hydrogène. Ces ajustements non récurrents n'ont aucun impact sur la trésorerie et ne remettent pas en cause les fondamentaux du groupe et sa trajectoire industrielle. Soulignons que cette approche prudente ne prend pas en compte les perspectives prometteuses liées aux nouvelles solutions d'alimentation électrique à hydrogène pour data centers et infrastructures critiques, actuellement en développement et constituant un relais de croissance futur pour HRS.

Nous continuons également de travailler au renforcement durable notre structure financière et à améliorer notre flexibilité de financement, notamment pour accompagner le développement de nos travaux de R&D. A ce titre, notre projet de lease-back de notre site industriel suit son cours.

Plus que jamais, HRS fait le choix de la discipline : adapter sa base de coûts, sécuriser sa structure financière et préserver ses investissements technologiques afin de se positionner durablement pour la prochaine phase de croissance du marché hydrogène. »

RAPPELS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2025-2026

En k€ - période du 1 er juillet 2025 au 31 décembre 2025

(non-auditée) S1 2024-2025 S1 2025-2026 IFRS IFRS Chiffre d'affaires 7 364 8 563 Dont Stations hydrogène & Maintenance 6 483 7 895 Stations hydrogène 6 032 7 295 Maintenance 451 600 Dont Tuyauterie industrielle et autres 856 667

Le chiffre d'affaires semestriel 2025-2026 ressort à 8,6 M€ , en croissance de +16% sur un an (7,4 M€ au S1 2024-2025). La croissance du semestre est portée par l'activité Stations hydrogène (+21%) et la progression de la maintenance (+33%), conformément à la stratégie suivie par le Groupe.

Le chiffre d'affaires de l'activité « Stations hydrogène » ressort à 7,3 M €, en progression de +21% sur un an (6,0 M€ au S1 2024-2025), composé de la contribution à l'avancement des stations mises en production sur l'exercice et des nouvelles commandes :

2,6 M€ issus des nouvelles commandes de stations sur la période ;

4,7 M€ issus des stations en cours de production ou de déploiement signés sur les exercices précédents.

Les revenus issus des contrats de maintenance atteignent 0,6 M€ , en hausse de +33% sur un an (0,5 M€ en 2024-2025). Cette progression confirme la montée en puissance d'un socle de revenus récurrents à bon niveau de marge, au fur et à mesure des mises en service de nouvelles stations.

L'activité historique de Tuyauterie industrielle contribue à hauteur de 0,7 M€ (0,9 M€ au S1 2024-2025), une évolution cohérente avec la stratégie de recentrage du Groupe sur les activités hydrogène à plus forte valeur ajoutée.

Développement de l'activité maintenance et revenus récurrents

L'activité de maintenance des stations est un axe stratégique majeur et un levier pour générer des revenus récurrents, appelés à croître au fur et à mesure de la mise en service de nouvelles stations.

À date, sur un parc installé de 31 stations , 13 contrats de maintenance ont d'ores et déjà été signés, couvrant 17 stations . 13 contrats supplémentaires sont en cours de finalisation ou à venir, avec les mises en service progressives des stations.

Enfin, le taux de disponibilité des stations supérieur à 95% constitue un facteur de différenciation majeur et un élément clé de satisfaction et de fidélisation des clients.

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025-2026

La marge brute du 1 er semestre 2025-2026 atteint 37,7%, en forte progression par rapport au 1 er semestre 2024-2025 (15,0%), en raison de meilleures marges sur les stations les plus récentes et la réutilisation de composants provenant des stocks.

Les actions de rationalisation destinées à adapter l'organisation du Groupe à la réalité du marché ont d'ores et déjà permis de réaliser environ 6 M€ d'économies en année pleine, réparties entre la masse salariale (-34 % entre la moyenne de l'exercice 2024-2025 et l'atterrissage attendu en juin 2026), les frais généraux structurels (-29 %) et le recours aux prestataires externes (-75 %).

Les effectifs sont ainsi passés de 163 collaborateurs en juillet 2024 à 95 collaborateurs en avril 2026, tout en maintenant les compétences clés et la capacité d'exécution industrielle et commerciale de HRS .

Les charges opérationnelles se sont ainsi réduites de près de 3 M€ sur le semestre , réparties entre :

Les charges de personnel (hors attribution gratuite d'actions (AGA) et intérimaires), qui sont en retrait à 3,7 M€ (vs 4,8 M€ au 1 er semestre 2024-2025) sous l'effet de la diminution significative des effectifs depuis juin 2025 (de 137 collaborateurs à 95 en avril 2026) ;

semestre 2024-2025) sous l'effet de la diminution significative des effectifs depuis juin 2025 (de 137 collaborateurs à 95 en avril 2026) ; Les charges externes, qui ont poursuivi leur baisse à 1,9 M€ (vs 2,8 M€ au 1 er semestre 2024-2025, soit –32,5%), notamment en raison de la forte réduction du recours aux prestataires externes, de la baisse des frais commerciaux et des locations mobilières ;

semestre 2024-2025, soit –32,5%), notamment en raison de la forte réduction du recours aux prestataires externes, de la baisse des frais commerciaux et des locations mobilières ; La réduction des achats consommés et des variations de stocks (5,3 M€ vs 6,3 M€ au 1 er semestre 2024-2025).

Compte tenu de ces éléments, l'EBITDA courant 1 du 1 er semestre 2025/2026 s'établit à -2,4 M€ vs -6,5 M€ au 1 er semestre 2024-2025.

Dans un contexte d'allongement des cycles de décision dans le marché de l'hydrogène, qui se traduit notamment par l'ajustement de sa guidance d'activité annuelle, HRS a procédé prudemment à la dépréciation de ses immobilisations incorporelles (-8,1 M€) après impairment test. Cette approche est sans impact ni sur la trésorerie, ni sur la performance opérationnelle, ni sur les activités R&D de la Société en cours. En conséquence, le montant des dotations aux amortissements et provisions ressort à -9,5 M€ (-6,2 M€ au 1 er semestre 2024-2025).

Le résultat opérationnel courant ajusté 2 s'établit ainsi à -11,9 M€. Après comptabilisation des charges non cash liées au plan d'actions gratuites pour 0,1 M€, le résultat opérationnel courant (ROC) ressort à -12,0 M€.

HRS a également décidé d'ajuster prudemment la valeur de ses impôts différés actifs de -6,7 M€. Ainsi, après la prise en compte d'un résultat exceptionnel de -0,5 M€, d'un résultat financier de -0,5 M€ ainsi que du déficit d'impôts de -6,7 M€, le résultat net du premier semestre 2025-2026 s'établit à -19,6 M€ (vs. -10,2 M€ au S1 2024-2025).

FLUX DE TRÉSORERIE

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE EN k€ 2024/2025 S1 2025/2026 RESULTAT NET (11 668) (19 589) CAF avant coût de l'endettement financier et impôt (10 950) (2 953) Variation du BFR 14 183 2 400 FLUX NET DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNEL (I) 3 233 (553) Dont acquisitions nettes d'immobilisations (6 553) (917) FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'INVESTISSEMENT (II) (6 553) (917) Dont variation nette remboursement des emprunts (3 971) (8 757) Dont augmentation de capital - 7 864 Dont variation des intérêts payés (1 115) - Dont variation nette des concours bancaires 8 452 -24 FLUX NET DE TRESO. GÉNÉRÉ PAR LES OPE. DE FINANCEMENT (III) 3 381 (916) VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III) 61 (2 386) TRÉSORERIE : CLÔTURE 6 755 4 369

Les flux de trésorerie opérationnels ressortent proche de l'équilibre à -0,6 M€ au 31 décembre 2025. Ils sont constitués d'une capacité d'autofinancement (avant coût de l'endettement financier net et impôts) de -3,0 M€, reflétant le résultat de la période et d'une amélioration du BFR de 2,4 M€, malgré des décalages au second semestre d'encaissement de créances clients pour 4,2 M€, initialement prévus au premier semestre.

Cette amélioration du BFR repose sur la réduction de 2,1 M€ des stocks suite à la réutilisation de composants sur des nouvelles commandes.

Un nouvel apport de 3,4 M€ en compte courant du fondateur et actionnaire principal via Holding HR a été réalisé afin d'absorber les décalages de paiement de certains clients et de compenser l'effet de sa conversion partielle en capital lors de l'augmentation de capital sur le BFR.

Les flux d'investissement ressortent à -0,9 M€, principalement constitués de dépenses en R&D.

Les flux de trésorerie générés par les opérations de financement ressortent à -0,9 M€ et incluent :

L‘augmentation de capital réalisée en décembre 2025, d'un montant net de 7,9 M€ (l'opération a été suivie par l'actionnaire majoritaire Holding HR, à hauteur de 4,35 M€) ;

Des remboursements d'emprunts et dettes financières diverses pour 8,8 M€ sur la période.

BILAN

ACTIF EN K€ 30/06/2025 31/12/2025 PASSIF EN K€ 30/06/2025 31/12/2025 Actif non courant 58 455 43 155 Total des capitaux propres 39 607 28 031 Dont Immobilisations incorporelles 6 966 0 Dont Primes liées au capital 68 185 75 592 Dont Immobilisations corporelles 32 018 31 293 Dont Résultat net Part du Groupe (11 668) (19 589) Dont Impôts Différés Actifs 11 078 4 418 Réserves (18 449) (29 967) Immobilisations financières 7 104 7 040 Passif non courant 19 642 17 696 Actif courant 49 126 44 185 Endettement non courant 18 891 17 231 Stocks et en-cours 9 476 7 346 Passif courant 48 332 41 612 Clients et comptes rattachés 27 435 27 110 Endettement courant 11 935 5 853 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 755 4 369 Fournisseurs et comptes rattachés 15 079 15 860 Autres actifs courants 5 461 5 361 Autres passif courants 20 871 19 578 TOTAL ACTIF 107 581 87 340 TOTAL PASSIF 107 581 87 340

La structure financière au 31 décembre 2025 présente un total d'actifs de 87,3 M€, en baisse de -18,8 % par rapport au 30 juin 2025, affectée par les dépréciations d'environ 15 M€ portant sur les immobilisations incorporelles et les impôts différés actifs.

Les capitaux propres ressortent à 28,0 M€ (contre 39,6 M€ au 30 juin 2025), reflétant la perte comptable du semestre.

Les stocks s'élèvent à 7,3 M€ (vs 9,5 M€ en juin 2025), en diminution à la suite de l'utilisation de composants pour répondre aux nouvelles commandes reçues sur le semestre. Ces stocks sont principalement constitués d'équipements et composants destinés à l'exécution de projets identifiés et représentent un levier d'accélération de l'activité une fois les commandes confirmées.

HRS dispose d'une trésorerie et équivalents de trésorerie brute de 4,4 M€ au 31 décembre 2025 contre 6,8 M€ au 30 juin 2025.

Cette position de trésorerie intègre des décalages d'encaissement post-clôture, pour un montant total de 4,2 M €. Ils comprennent notamment une créance de 2,3 M€ en cours de règlement ainsi que des décalages de facturation liés à certains jalons contractuels, qui ne coïncident pas toujours, de manière ponctuelle, avec les jalons industriels.

Par ailleurs, HRS a initié un processus de cession-bail (« sale & lease back ») de son site industriel et de ses bureaux. Cette opération, dont le mandat a été confié à un conseil immobilier spécialisé en vue d'une réalisation à l'automne 2026, vise à libérer cette plus-value latente pour allouer la trésorerie dégagée à la croissance du Groupe. Elle permettrait de renforcer significativement la trésorerie nette tout en sécurisant, via un bail de long terme concomitant, l'usage pérenne de cet outil industriel stratégique.

Sur la base de ses anticipations de trésorerie actuelles, la Société estime disposer des ressources nécessaires pour financer ses activités sur les 12 prochains mois en incluant la concrétisation potentielle de l'opération de cession-bail à l'automne 2026.

Afin de poursuivre l'adaptation progressive de son organisation à l'évolution du marché, HRS met en oeuvre des actions de rationalisation complémentaires afin de réaliser près de 2 M€ d'économies additionnelles en année pleine à horizon 2026-2027 . Ces actions porteront notamment sur les frais généraux, les processus industriels et la masse salariale. Cette dynamique de rationalisation a vocation à se poursuivre au-delà de cet objectif afin d'accélérer l'atteinte de l'équilibre financier.

FAITS MARQUANTS DU S1 2025-2026

Installation de 2 nouvelles stations en France :

1 station HRS14 (300 kg/jour) à Saint-Égrève (Isère) ;

1 station HRS14 (300 kg/jour) pour la communauté d'agglomération de l'Albigeois (Tarn).

HRS disposait au 31 décembre 2025 d'une des bases installées les plus importantes d'Europe avec 31 stations opérationnelles de grande capacité .

Prise de commande à l'international pour un montant de 3,4 M€ :

Commande d'Element 2 pour une station HRS14 en Écosse

Après une 1 ère commande en 2024 pour l'aéroport de Teesside, Element 2, leader britannique de la recharge en hydrogène, a renouvelé sa confiance en HRS en commandant une nouvelle station mobile HRS14. Cette commande confirme le positionnement de HRS sur la mobilité lourde et la capacité du Groupe à déployer des solutions fiables et performantes sur les marchés européens.

Commande d'un acteur majeur pour une station HRS14

HRS a reçu une nouvelle commande d'un acteur majeur pour la fourniture et l'installation d'une station hydrogène d'une capacité de 300 kg/jour (HRS14). Cette station HRS14 bi-pression sera installée à la fin du 2 ème trimestre 2026 et ravitaillera en back-to-back tous types de véhicules hydrogène lourds et légers à 700 bar et 350 bar grâce à 2 bornes de distribution. Ce nouveau projet illustre également la rapidité d'exécution de HRS , capable de déployer en quelques mois à travers l'Europe des solutions de grande capacité fiables et performantes.

Station HRS160 (4 tonnes/jour) en Europe sur le 1 er semestre 2026

Sur le plan industriel, la station hydrogène de très grande capacité (4 tonnes/jour), dédiée au transport public, dont la commande avait été annoncée en février 2025, a passé avec succès les tests de réception en usine ( Factory Acceptance Test – FAT). La station concernée est en cours d'installation chez le client et sera mise en service à la fin du 2 ème trimestre 2026, confirmant la capacité de HRS à livrer dans les délais initialement prévus un équipement qui constitue une première en Europe.

Cette validation industrielle positionne HRS sur le segment des infrastructures hydrogène ultra-haute capacité et ouvre des perspectives commerciales auprès d'opérateurs de transport public, de logistique lourde et d'usages industriels intensifs .

DÉVELOPPEMENT EN COURS

HRS accélère le développement de sa solution de production électrique hydrogène haute puissance (SPU 1 MW) destinée aux data centers et infrastructures critiques

Dans le cadre de sa stratégie de diversification technologique et de valorisation de ses briques d'expertise hydrogène , HRS poursuit le développement de sa Secure Power Unit (SPU), une solution modulaire de production d'électricité décarbonée destinée aux data centers, infrastructures critiques, sites industriels sensibles et applications énergétiques nécessitant une continuité d'alimentation sécurisée .



Face à la croissance rapide des besoins en puissance électrique sécurisée liés à l'essor du numérique, de l'intelligence artificielle et des infrastructures stratégiques, les opérateurs recherchent des alternatives fiables et décarbonées aux groupes électrogènes conventionnels. La SPU développée par HRS répond à cette évolution structurelle en proposant une solution de secours et de soutien réseau sans émission locale, silencieuse et immédiatement mobilisable.



Une première étape structurante vers une offre puissance 1–10 MW

Le développement en cours porte sur une première configuration cible de 1 MW, dimensionnée pour adresser les besoins de sécurisation énergétique d'infrastructures critiques. Cette approche permet à HRS :

• de se positionner sur le segment stratégique de la production électrique hydrogène stationnaire ;

• d'accompagner l'émergence de nouveaux besoins de sécurisation énergétique bas carbone ;

• et de préparer une montée en puissance progressive vers des solutions multi-MW adaptées aux usages industriels et énergétiques lourds.

HRS étudie plusieurs trajectoires de développement visant à matérialiser un démonstrateur opérationnel, première étape clé avant industrialisation.



Une extension naturelle du positionnement technologique de HRS

Avec la SPU, HRS entend élargir son offre au-delà des stations de ravitaillement hydrogène pour adresser des marchés adjacents à fort potentiel, en cohérence avec ses savoir-faire historiques :

• stockage et distribution hydrogène,

• intégration systèmes complexes,

• sécurité industrielle,



Cette initiative s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe visant à diversifier ses relais de croissance tout en capitalisant sur son cœur technologique hydrogène.

PERSPECTIVES 2025-2026

Au 31 décembre 2025, le portefeuille commercial atteint 42 M€. Il se compose :

De commandes fermes en cours d'exécution , pour 7,7 M€ de chiffre d'affaires à reconnaître sur l'exercice 2025-2026 ;

, pour 7,7 M€ de chiffre d'affaires à reconnaître sur l'exercice 2025-2026 ; De commandes à recevoir , pour 34,3 M€, via des lettres d'intention et des accords-cadres avec des partenaires stratégiques qui ont choisi HRS pour structurer leurs projets hydrogène (PlugPower, HYmpulsion, ENGIE et SEVEN).

Dans le contexte de l'allongement des cycles de décision, HRS ajuste son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025-2026 à une fourchette comprise entre 15 M€ et 20 M€ (vs entre 25 et 35 M€ auparavant). L'impact de cet ajustement sur la trajectoire financière de HRS reste maîtrisé grâce à une mise en œuvre plus rapide qu'anticipé du plan Apollo, permettant d'adapter la structure de coûts à l'évolution du niveau d'activité.

Plusieurs projets en phase avancée poursuivent leur trajectoire de décision, avec des calendriers de conversion désormais attendus sur des horizons légèrement décalés par rapport aux anticipations initiales.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d'affaires de l'exercice 2025/2026 en juillet 2026.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

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ACTUS finance & communication

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 Relations presse financière

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ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32

[1] Hors dotations aux amortissements et provisions et Plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2).

[2] Le Résultat Opérationnel Courant Ajusté correspond, selon la définition utilisée par la Société, au Résultat Opérationnel Courant minoré de l'impact du plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2).

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