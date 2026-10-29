HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : RÉSULTATS ANNUELS 2025-2026

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL IFRS PUBLIÉ DE 10,7 M€ , INCLUANT UNE HAUSSE DE +44% DES REVENUS DE MAINTENANCE ;

EBITDA COURANT [1] EN NETTE AMÉLIORATION DE 7,3 M€ : -1,3 M€ CONTRE -8,6 M€;

: RÉSULTAT NET DE -30,0 M€, IMPACTÉ PAR 23,3 M€ dE DÉPRÉCIATIONS NON RÉCURRENTES SANS IMPACT SUR LA TRÉSORERIE ;

ENDETEMMENT FINANCIER NET EN BAISSE DE 3,4 M€ ;

PROLONGATION DE L'HORIZON DE TRÉSORERIE AVEC LA MISE EN PLACE D'UN FINANCEMENT OBLIGATAIRE ET LA RÉALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL POST CLÔTURE de 1,5 M€ (DONT 0,5 M€ EN NUMERAIRE);

CALENDRIER RESPECTÉ POUR LA SIGNATURE DÉFINITIVE DE LA CESSION-BAIL DU SIÈGE SOCIAL, ATTENDUE FIN 2026 ;

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DES RELAIS DE CROISSANCE.

Grenoble, le 29 octobre 2026 - HRS , concepteur et fabricant français d'infrastructures hydrogène, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , présente ses résultats annuels 2025-2026, arrêtés ce jour par le Conseil d'administration. L'audit des états financiers est en cours de finalisation. Les comptes annuels, inclus dans le rapport financier annuel mis à disposition avant le 31 octobre 2026, feront l'objet d'une certification avec réserve sur les impôts différés actifs.

Hassen RACHEDI, fondateur et PDG de HRS , déclare : « L'exercice 2025-2026 a été un exercice de transformation, fondateur pour les années qui viennent dans un contexte de marché exigeant et ralenti. Nous nous sommes réorganisées et nous avons fait évoluer notre stratégie, tout absorbant les défauts de paiement ou l'allongement des délais de paiement de certains clients.

Nous avons mené efficacement un plan de réduction de nos coûts . Le plan Apollo a pleinement produit les effets attendus et nos coûts de structure ont été divisés d'un tiers par rapport à l'exercice précédent, contribuant à nous rapprocher de notre point d'équilibre .

Sur le plan de financement, nous avons fait preuve de réactivité et mis en œuvre plusieurs solutions de financement pour étendre notre horizon de trésorerie. Ce dernier est porté à ce jour jusqu'à fin décembre 2026, en tenant compte d'un encaissement client significatif ainsi que d'1 M€ supplémentaire, soit via notre financement obligataire, soit par la souscription complémentaire d'Arago Technologie à notre augmentation de capital. En intégrant le produit de la cession-bail de notre siège attendu à la fin de l'année, l'horizon de trésorerie serait porté à plus de 12 mois.

Nos ambitions sont intactes et nous allons continuer de nous appuyer sur notre savoir-faire unique pour nous déployer sur de nouveaux marchés à fort potentiel, en capitalisant notamment sur notre plateforme industrielle de référence dans les technologies hydrogène . Nous travaillons déjà avec des partenaires de premier plan pour déployer nos relais de croissance , à savoir les filling centers et les Secure Power Units avec Baker Hughes et Ballard Power Systems. afin de répondre à des besoins croissants dans la transition énergétique et les infrastructures critiques . Nous attendons les premières ventes issues de ces nouvelles solutions dès 2027.

Nous poursuivrons également nos efforts pour relancer la dynamique commerciale de nos stations hydrogène dans un marché en voie d'assainissement. Nous allons également nous appuyer sur un socle de revenus récurrents croissants avec nos activités de maintenance.

Nous devrions commencer à en récolter les fruits lors de cet exercice 2026-2027.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2025-2026

Installation de 5 nouvelles stations :

1 station HRS 160 [2] (4 tonnes/jour) dédiée au transport public, dans une métropole européenne. Elle est actuellement en phase de démarrage de démarrage, avec les premiers pleins prévus en octobre 2026 ;

1 station HRS14 [3] à Saint-Égrève (Isère) ;

1 station HRS14 3 pour la communauté d'agglomération de l'Albigeois (Tarn) ;

pour la communauté d'agglomération de l'Albigeois (Tarn) ; 1 station HRS14 3 pour un acteur industriel en Italie ;

pour un acteur industriel en Italie ; 1 station HRS14 3 pour un acteur majeur.

HRS disposait au 30 juin 2026 d'une des bases installées les plus importantes d'Europe avec 31 stations opérationnelles de grande capacité .

Prise de commande à l'international pour un montant de 3,4 M€ :

Commande d'Element 2 pour une station HRS14 en Écosse

Après une 1 ère commande en 2024 pour l'aéroport de Teesside, Element 2, leader britannique de la recharge en hydrogène, a renouvelé sa confiance en HRS en commandant une nouvelle station mobile HRS14. Cette commande confirme le positionnement de HRS sur la mobilité lourde et la capacité du Groupe à déployer des solutions fiables et performantes sur les marchés européens.

Commande d'un acteur majeur pour une station HRS14

HRS a reçu une nouvelle commande d'un acteur majeur pour la fourniture et l'installation d'une station hydrogène d'une capacité de 300 kg/jour (HRS14). Cette station HRS14 bi-pression a été installée au second semestre 2026 ravitaillera en back-to-back tous types de véhicules hydrogène lourds et légers à 700 bar et 350 bar grâce à 2 bornes de distribution.

8 nouvelles stations hydrogène HRS couvertes par des contrats de maintenance

HRS accélère la constitution d'un socle de revenus récurrents à partir des activités de maintenance de ses stations hydrogène. 8 nouvelles stations sont désormais couvertes par la solution de maintenance proposée par HRS , dont les 6 stations installées pour HYmpulsion (Aubenas, Saint-Egrève, Vénissieux, Lyon-Saint-Exupéry, Malataverne, Saint-Priest). À ce jour, 23 contrats de maintenance ont été signés et 7 contrats sont en cours de finalisation.

HRS peut ainsi désormais s'appuyer sur un socle de revenus récurrents supérieur à 2 M€ par exercice .

Compte de résultat au 30 juin 2026, présenté en normes IFRS :

En k€ - période du 1 er juillet 2025 au 30 juin 2026 2024/2025 2025/2026 Variation Chiffre d'affaires 11 278 10 661 -617 Charges d'exploitation (19 857) (11 935) -7 922 Dont Achats consommés (6 223) (4 731) -1 491 Dont Variation de stocks 7 643 4 826 -2 817 Dont Masse salariale économique (10 629) (8 008) -2 621 Dont Charges externes (4 407) (4 022) -385 Dont Autres produits et charges (6 242) - -6 242 EBITDA courant 1 (8 579) (1 275) -7 304 Plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2) (963) (139) -824 EBITDA (9 542) (1 414) -8 128 Dotations aux amortissements et provisions (5 146) (16 212) +11 066 EBIT (14 688) (17 626) +2 938 Résultat financier (818) (7 815) +6 997 Résultat exceptionnel 26 (450) -477 Impôts 3 812 (4 080) -7 892 Résultat net (11 668) (29 971) -18 283

RAPPELS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2025-2026

Chiffre d'affaires brut de 12,2 M€ , ramené à 10,7 M€ en IFRS après l'annulation de la quote-part relative à pHYnix (1,5 M€)

, ramené à après l'annulation de la quote-part relative à pHYnix (1,5 M€) Revenus récurrents provenant de l'activité de maintenance en hausse de + 44 %

5 nouvelles stations installées, 31 stations de grande capacité en service au 30 juin 2026

En k€ - période du 1 er juillet 2025 au 30 juin 2026 2024-2025 2025-2026 Var. CHIFFRE D'AFFAIRES BRUT 26 045 12 181 -53% Dont Stations hydrogène 23 445 9 578 -59% Dont Maintenance stations hydrogène 828 1 195 +44% Dont Tuyauterie industrielle et autres 1 772 1 408 -21% AJUSTEMENTS -14 766 -1 520 - Dont annulations pHYnix - -1 520 - Dont annulations Hype/GCK/Hopium -11 223 - - Dont dépriorisations -3 543 - - CHIFFRE D'AFFAIRES PUBLIÉ EN IFRS 11 278 10 661 -5%

En k€ - période du 1 er juillet 2025 au 30 juin 2026 2024-2025 2025-2026 IFRS IFRS Chiffre d'affaires IFRS 11 278 10 661 Dont Stations hydrogène & Maintenance 9 506 9 253 Stations hydrogène 8 678 8 058 Maintenance 828 1 195 Dont Tuyauterie industrielle et autres 1 772 1 408

HRS enregistre un chiffre d'affaires brut 1 de 12,2 M€ en 2025-2026 (26,0 M€ en 2024-2025).

Le chiffre d'affaires « Stations hydrogène & Maintenance » ressort à 10,7 M€ et se répartit de la manière suivante :

6,7 M€ issus des stations en cours de production ou de déploiement signés sur les exercices précédents ;

issus des stations en cours de production ou de déploiement signés sur les exercices précédents ; 2,9 M€ issus des nouvelles commandes de stations sur la période ;

issus des nouvelles commandes de stations sur la période ; 1,2 M€ issus des contrats de maintenance de stations (vs 0,8 M€ en 2024-2025), en hausse de 44%).

Enfin, le chiffre d'affaires de l'activité « Tuyauterie industrielle » atteint 1,4 M€.

En tenant compte de l'annulation de la dernière quote-part de chiffre d'affaires relative à pHYnix pour 1,5 M€ à la suite de la liquidation judiciaire de ce dernier, le chiffre d'affaires IFRS publié pour l'exercice 2025-2026 ressort ainsi à 10,7 M€ (11,3 M€ en 2024-2025) . Les composants acquis en vue de la réalisation des stations pHYnix ont ainsi été réintégrés aux stocks et pourront être réaffectés aux nouvelles commandes.

RÉSULTATS ANNUELS 2025-2026

Réduction significative des coûts de structure, avec notamment une baisse de plus de 40% des effectifs depuis juillet 2024 ;

avec notamment une baisse de plus de 40% des effectifs depuis juillet 2024 ; EBITDA courant 2 en nette amélioration à -1,3 M€ (vs -8,6 M€ en 2024-2025) ;

à -1,3 M€ (vs -8,6 M€ en 2024-2025) ; Poursuite du plan d'économies sur l'exercice 2026-2027.

Au cours de l'exercice, HRS a continué d'adapter ses coûts à son niveau d'activité . Les principales charges opérationnelles ont ainsi été réduites de -3,0 M€ sur l'exercice, réparties de la façon suivante :

La masse salariale économique (comprenant les intérimaires, hors attributions gratuites d'actions) ressort à 8,0 M€, en baisse de -2,6 M€ (-25%) par rapport à l'exercice 2024-2025, reflétant la diminution significative des effectifs (de 137 collaborateurs en juin 2025 à 93 collaborateurs au 30 juin 2026) ;

Les charges externes diminuent de 0,4 M€ sur un an et ressortent à 4,0 M€ sur l'exercice, principalement en raison de la réduction du recours aux prestataires externes, des frais de déplacement et des locations immobilières.

Les objectifs du plan Apollo , qui ambitionnait de réaliser entre 20% et 30% d'économies sur les coûts, tout en préservant l'agilité et l'engagement des équipes, ont donc été atteints et vont se poursuivre sur l'exercice en cours.

L'EBITDA courant 1 de l'exercice ressort ainsi à -1,3 [4] M€, en nette progression de +7,3 M€ par rapport à celui réalisé en 2024-2025 (qui intégrait un impact de -6,3 M€ lié aux créances irrécouvrables à la suite du protocole d'accord signé avec Hype).

Résultat net fortement impacté par des charges non récurrentes à hauteur de 23,3 M€, sans impact sur la trésorerie

HRS a effectué par prudence une revue de la valeur recouvrable de ses actifs. Dans ce cadre, la Société a procédé à d'importantes dépréciations, qui portent sur les postes suivants :

Les immobilisations incorporelles pour 6,4 M€ : les frais de développement capitalisés et brevets ont été dépréciés compte tenu du manque de visibilité sur le reprise du marché. Les immobilisations incorporelles sont ainsi quasiment intégralement dépréciées, ce qui allégera mécaniquement les dotations aux amortissements des prochains exercices. Ces opérations n'ont pas d'impact sur les activités de R&D en cours ;

: les frais de développement capitalisés et brevets ont été dépréciés compte tenu du manque de visibilité sur le reprise du marché. Les immobilisations incorporelles sont ainsi quasiment intégralement dépréciées, ce qui allégera mécaniquement les dotations aux amortissements des prochains exercices. Ces opérations n'ont pas d'impact sur les activités de R&D en cours ; Les créances clients pour 5,1 M€ net en raison de l'impossibilité de recouvrir certaines créances anciennes.

En conséquence, en intégrant les dotations courantes, les dotations aux amortissements et provisions ressortent à -16,2 M€ (-5,1 M€ sur l'exercice 2024-2025).

HRS a également décidé de procéder

à la dépréciation de la valeur de ses participations financières détenues dans différentes sociétés pour un montant de -7,2 M€, également sans impact sur la trésorerie.

Ainsi, le résultat financier ressort à -7,8 M€ (-0,8 M€ en 2024-2025).

Le résultat exceptionnel, composé d'une dépréciation de 0,5 M€ de l'écart d'acquisition, désormais entièrement déprécié, ressort à -0,5 M€.

A la suite de la désactivation d'une partie des impôts différés actifs afin de refléter l'actualisation du plan d'affaires du Groupe, HRS a enregistré une charge d'impôt ponctuelle de -4,1 M€.

En conséquence, le résultat net de l'exercice 2025-2026 ressort à -30,0 M€ (-11,7 M€ en 2024-2025).

Récapitulatif des charges non récurrentes sans impact sur la trésorerie au cours de l'exercice 2025-2026 Poste concerné Montant (M€) Dotations exceptionnelles sur les immobilisations incorporelles 6,4 Dépréciations nettes des créances clients 5,1 Dépréciations des actifs financiers 7,2 Dépréciation de l'écart d'acquisition 0,5 Sous-total des dépréciations 19,2 Charge d'impôts différés 4,1 Total incluant la charge relative aux impôts différés 23,3

FLUX DE TRÉSORERIE 2025-2026

Flux de cash-flow opérationnel proche de l'équilibre grâce à la réduction du BFR ;

grâce à la réduction du BFR ; Augmentation de capital de 7,9 M€ nets réalisée en décembre 2025.

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE EN k€ 2024-2025 2025-2026 RESULTAT NET (11 668) (29 971) CAF avant coût de l'endettement financier et impôt (10 950) (6 101) Variation du BFR 14 183 5 720 FLUX NET DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNEL (I) 3 233 (380) Dont acquisitions nettes d'immobilisations (6 553) (2 613) FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'INVESTISSEMENT (II) (6 553) (2 534) Dont variation remboursements des emprunts 4 481 (9 422) Dont augmentation de capital - 7 893 Dont variation des intérêts payés (1 115) (1 155) FLUX NET DE TRESO. GÉNÉRÉ PAR LES OPE. DE FINANCEMENT (III) 3 381 (2 707) VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III) 61 (5 621) TRÉSORERIE : CLÔTURE 6 755 1 133

Les flux de trésorerie opérationnels ressortent proches de l'équilibre à -0,4 M€ au 30 juin 2026. Ils sont constitués d'une capacité d'autofinancement (avant coût de l'endettement financier et impôt) de -6,1 M€, reflétant le résultat net de la période hors les amortissements et dépréciations (pour un total de 23,3 M€), opérations comptables sans impact sur la trésorerie.

Malgré une augmentation des stocks (notamment liée à la réintégration des composants initialement affectés à des stations pHYnix), le BFR est en amélioration de 5,7 M€ du fait de l'assainissement du poste clients.

Les flux d'investissement sont principalement constitués d'acquisition d'immobilisations pour 2,8 M€.

Les flux de trésorerie générés par les opérations de financement ressortent à -2,7 M€ et incluent :

L'augmentation de capital réalisée en décembre 2025, d'un montant net de 7,9 M€ (l'opération a été suivie par l'actionnaire majoritaire Holding HR, à hauteur de 4,35 M€) ;

Des remboursements d'emprunts et dettes financières pour 9,4 M€.

BILAN

Dette financière brute réduite de 9,0 M€, désormais à plus de 80 % à long terme ;

Capitaux propres de 17,7 M€ avant réalisation de l'augmentation de capital de 3,3 M€.

BILAN ACTIF EN K€ 30 juin 2025 30 juin 2026 BILAN PASSIF EN K€ 30 juin 2025 30 juin 2026 Actif non courant 58 455 37 964 Total des capitaux propres 39 607 17 703 Dont Immobilisations incorporelles 6 966 62 Dont Primes liées au capital 68 185 75 618 Dont Immobilisations corporelles 32 018 30 440 Dont Résultat net Part du Groupe (11 668) (29 971) Dont Immobilisations financières 7 104 179 Réserves (18 449) (29 944) Dont Impôts différés actifs 11 078 6 989 Passif non courant 19 642 16 332 Actif courant 49 126 34 297 Endettement financier non courant 18 891 15 751 Stocks et en-cours 9 476 14 302 Passif courant 48 332 38 227 Clients et comptes rattachés 27 435 15 986 Endettement financier courant 11 935 6 096 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 755 1 136 Fournisseurs et comptes rattachés 15 079 11 930 Autres actifs courants 5 461 2 873 Autres passif courants 20 871 19 791 TOTAL ACTIF 107 581 72 261 TOTAL PASSIF 107 581 72 261

Les capitaux propres ressortent à 17,7 M€ au 30 juin 2026 (vs 39,6 M€ un an plus tôt), reflétant la perte comptable de l'exercice.

Les stocks s'élèvent à 14,3 M€ (vs 9,5 M€ en juin 2025), une progression notamment liée à la réintégration des composants initialement affectés à des stations pHYnix. Ces équipements et composants seront réaffectées aux prochaines commandes et constituent ainsi un levier de génération de trésorerie pour les prochains exercices.

Les créances clients (16,0 M€ au 30 juin 2026) comprennent un montant restant à facturer aux clients de 9,7 M€.

HRS disposait d'une trésorerie brute et équivalents de trésorerie de 1,1 M€ au 30 juin 2026 (6,8 M€ au 31 décembre 2025), un niveau affecté par l'allongement des délais de paiement de certains clients (près de 5,5 M€ de créances à recevoir au 30 juin 2026). HRS a entrepris plusieurs actions structurantes afin de renforcer sa trésorerie (voir la section « Point sur la situation financière » du présent communiqué).

Enfin, la dette financière brute a diminué de 9,0 M€ sur l'exercice et ressort à 21,8 M€ au 30 juin 2026, démontrant l'effort de désendettement effectué par HRS .

POINT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Cession-bail du siège social en cours ;

Renforcement de la trésorerie par émission obligataire et augmentation de capital ;

Allongement de l'horizon de trésorerie pouvant être porté à plus de 12 mois après finalisation de la cession bail.

Compte tenu du ralentissement du marché de la mobilité hydrogène ainsi que de l'allongement des cycles de décision et des délais de paiement de certains clients, HRS a engagé plusieurs actions structurantes pour étendre son horizon de trésorerie :

La mise en place en août 2026 d'une ligne de financement obligataire non dilutive d'un montant maximum de 2 M€ , dont les deux premières tranches de 500 k€ ont été déjà intégralement souscrites ;

, dont les deux premières tranches de 500 k€ ont été déjà intégralement souscrites ; La réalisation d'une augmentation de capital en octobre 2026 , d'un montant brut de 1,5 M€, constituée de 0,5 M€ de versement en numéraire et de 1,0 M€ par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société. Arago Technologie, maison mère d'Azur Datacenter, a souscrit à date pour 0,5 M€ et reste engagée à souscrire le solde de son engagement, soit 1,0 M€, dans le cadre d'une nouvelle augmentation de capital réservée au même prix.

Ces opérations permettent de porter l'horizon de trésorerie de la Société jusqu'à fin décembre 2026 en tenant compte d'un encaissement significatif prévu sur un client ainsi que du tirage de l'intégralité de la ligne d'OS pour 1,0 M€ supplémentaire ou de la souscription complémentaire d'Arago Technologie pour 1,0 M€.

Cet horizon n'intègre pas les rentrées financières susceptibles de résulter de nouvelles commandes potentielles, sur lesquelles HRS est actuellement positionnée.

Par ailleurs, les négociations avec le pool de partenaires bancaires historiques pour l'obtention d'un financement bancaire se poursuivent et les modalités seront ajustées pour tenir compte des financements susvisés.

Enfin, la finalisation de la cession-bail du siège ainsi que le règlement de cette transaction, sous réserve de la levée de conditions suspensives administratives uniquement, devraient toujours intervenir à la fin de l'année 2026.

En cas de concrétisation de l'ensemble de ces sources de financement, HRS estime qu'elle disposerait des ressources nécessaires pour financer ses activités au-delà de 12 mois.

Point sur la cession-bail du siège de Champagnier

HRS a signé en août 2026 la promesse de vente pour la cession-bail de son siège de Champagnier, ensemble industriel de 14 100 m², avec Azur Datacenter (groupe Arago Technologie), acteur européen spécialisé dans le développement d'infrastructures numériques de nouvelle génération.

La finalisation de la cession-bail du siège ainsi que le règlement de cette transaction (pour un montant compris entre 22 et 25 M€), sous réserve de la levée de conditions suspensives administratives uniquement, devraient toujours intervenir à la fin de l'année 2026.

FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DU 30 JUIN 2026

Signature d'un accord stratégique de coopération avec Baker Hugues

HRS a signé un accord stratégique de coopération avec Baker Hugues, entreprise spécialisée dans les technologies énergétiques, visant à développer conjointement des solutions intégrées de compression et d'infrastructures hydrogène destinées aux marchés de la mobilité et de l'industrie.

L'accord prévoit en particulier le développement d'une offre intégrée associant les solutions de compression de Baker Hughes et les infrastructures développées par HRS , avec pour premier objectif la création de solutions de « Hydrogen Filling Centers » (BHRS-FC) et de stations de ravitaillement hydrogène nouvelle génération.

PERSPECTIVES

Depuis plusieurs mois, HRS accélère sa diversification en capitalisant sur son savoir-faire dans la compression, le stockage haute pression et la distribution d'hydrogène . Le Groupe ambitionne de devenir une plateforme industrielle de référence pour les infrastructures hydrogène à haute valeur ajoutée , au croisement de la transition énergétique, de la souveraineté industrielle et de l'essor de l'intelligence artificielle. HRS concentre ses efforts sur les deux relais de croissance suivants :

Les filling centers sont des centres de compression et de conditionnement de l'hydrogène produit en grande quantité, en sortie d'électrolyseur. Ils ont deux usages principaux : l'industrie : l'hydrogène est conditionné dans des remorques (tube-trailers) livrées aux sites industriels consommateurs ; l'injection réseau : l'hydrogène est mis en pression pour être injecté dans les réseaux de gaz et les pipelines.

sont des centres de compression et de conditionnement de l'hydrogène produit en grande quantité, en sortie d'électrolyseur. Ils ont deux usages principaux :

La solution de HRS est en phase de commercialisation, avec de premières ventes potentielles dès 2027. L'accord avec Baker Hughes renforce l'offre du Groupe sur la compression de grande capacité.

Le prix de vente moyen d'un filling center est environ 3 fois supérieur à celui d'une station hydrogène (7,5 M€ vs 2,5 M€).

Les Secure Power Units (SPU) , des unités modulaires de production d'électricité à partir d'hydrogène, de 500 kW à 10 MW, développées en partenariat avec Ballard Power Systems. Elles ciblent en priorité les data centers Tier III et Tier IV, les infrastructures numériques critiques et les sites industriels. Le démonstrateur sera installé en 2027 sur la zone d'essais de HRS et des discussions commerciales préliminaires sont en cours pour des SPU de 1 MW.

HRS s'attachera également à poursuivre les efforts de rationalisation de sa structure de coûts via la prolongation du plan Apollo, en visant 3 M€ d'économies annuelles supplémentaires.

Enfin, HRS reste engagée sur un portefeuille de projets significatifs , dont certains sont en négociations avancées et prévoit d'enregistrer de premières commandes dans les infrastructures hydrogène hors stations.

Au 30 juin 2026, le portefeuille commercial atteint 9,7 M€, dont 4,6 M€ de chiffre d'affaires à reconnaître sur des stations hydrogènes déjà en cours de production.

En date de ce communiqué, HRS précise être positionnée sur des appels d'offre actifs représentant un montant total de 124 M€.

En considérant ces éléments et le renforcement potentiel de son niveau de trésorerie, HRS vise à renouer en 2026-2027 avec la croissance.

PROCHAINE PUBLICATION

Fin janvier 2027 : chiffre d'affaires du 1 er semestre de l'exercice 2026-2027.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est un concepteur et fabricant français d'infrastructures hydrogène.

Il est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité et propose une gamme complète de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour . Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération, qui intègre une zone d'essais unique en Europe, permettant de tester, éprouver et développer ses produits et solutions.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe. 23 contrats de maintenance de stations hydrogène sont à ce jour signés .

HRS développe également une offre de filling centers dédiée aux infrastructures logistiques de l'hydrogène ainsi que des Secure Power Units (SPU) pour la production d'électricité à partir d'hydrogène dédiée aux infrastructures critiques.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 Relations presse financière

ACTUS finance & communication

Déborah SCHWARTZ

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 35 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32

[1] Hors dotations aux amortissements et provisions et plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2).

[2] Station disposant d'une capacité de ravitaillement de 4 tonnes par jour.

[3] Station disposant d'une capacité de ravitaillement de 300 kg par jour.

[4] Intégrant une variation de stocks de 4,6 M€ liée à la ré-intégration en stocks des composants initialement prévus pour les stations pHYnix.