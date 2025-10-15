HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : RÉSULTATS ANNUELS 2024-2025 // HRS POURSUIT SA TRANSFORMATION ET ENCLENCHE UN REBOND DURABLE

ANNÉE RECORD D'INSTALLATIONS : 11 STATIONS DÉPLOYÉES SUR L'EXERCICE, PORTANT À 29 LE PARC DE STATIONS HYDROGÈNE DE GRANDE CAPACITÉ À FIN JUIN 2025 (+61% SUR UN AN)

DYNAMIQUE COMMERCIALE SOLIDE : 24,3 M€ DE COMMANDES ENREGISTRÉES POUR LES STATIONS HYDROGÈNE, DONT 67 % À L'INTERNATIONAL

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL BRUT [1] 2024-2025 DE 26,0 M€, AJUSTÉ À 11,3 M€ SELON LES NORMES IFRS, APRÈS ANNULATIONS DE COMMANDES ET DÉPRIORISATIONS

REVENUS DE MAINTENANCE EN FORTE PROGRESSION (+56%), PORTÉS PAR LA MONTÉE EN PUISSANCE DU PARC INSTALLÉ, AVEC UNE DISPONIBILITÉ DES STATIONS SUPÉRIEURE À 95%

PLAN APOLLO : PREMIÈRES ÉCONOMIES DÉJA TANGIBLES, AVEC UNE RÉDUCTION DES CHARGES OPÉRATIONNELLES DE 10%

EBITDA COURANT 2024-2025 SOUS CONTRÔLE À - 8,6 M€

TRÉSORERIE DISPONIBLE DE 6,8 M€ AU 30 JUIN 2025

Portefeuille commercial au 30 juin 2025 de 47,2 M€, dont 11,4 M€ de commandes fermes à reconnaître sur les stations déjà en production ;

dont de commandes fermes à reconnaître sur les stations déjà en production ; Confirmation de l'objectif de chiffre d'affaires 2025-2026 en IFRS entre 25 M€ et 35 M€ ;

en IFRS entre ; HRS conserve la pleine valeur et la propriété des stations liées aux commandes annulées. En les réaffectant à de nouveaux contrats, HRS assure une gestion efficace de ses ressources et de son BFR.

Grenoble, le 15 octobre 2025 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , présente ses résultats annuels 2024-2025 (période du 1 er juillet 2024 au 30 juin 2025), arrêté ce jour par le Conseil d'administration. Le rapport financier annuel, incluant les comptes au 30 juin 2025, sera disponible au plus tard le 30 octobre 2025.

Compte de résultat au 30 juin 2025, présenté en normes IFRS ( audit des états financiers en cours de finalisation) :

En k€ - période du 1 er juillet 2024 au 30 juin 2025 2023/2024 2024/2025 Variation Chiffre d'affaires 24 781 11 278 -13 503 Charges d'exploitation [2] (33 545) (19 857) -13 688 Dont Achats consommés (18 038) (6 223) +11 815 Dont Variation de stocks (1 983) 7 643 +9 626 Dont Charges de personnel (10 968) (11 592) +624 Dont Charges externes (4 430) (3 969) -462 Dont Autres produits et charges* (148) (6 680) -6 532 EBITDA courant 2 (8 765) (8 579) +186 Dotations aux amortissements et provisions** (2 672) (5 146) -2 474 Résultat Opérationnel Courant Ajusté [3] (11 437) (13 725) -2 288 Plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2) (2 021) (963) + 1 058 EBIT (13 458) (14 688) -1 230 Résultat opérationnel (13 606) (14 662) -1 056 Impôts 3 302 3 812 -510 Résultat net (10 411) (11 668) -1 257

* Y compris les charges de 6 273K€ liées aux créances irrécouvrables suite au protocole d'accord avec Hype annoncé le 11 juin 2025

** Y compris les dotations pour dépréciations liées aux créances du client pHYnix pour un montant de 2 682K€

Hassen RACHEDI, fondateur et PDG de HRS, déclare :

« Après une phase de transformation en profondeur, HRS aborde un nouveau cycle marqué par le rebond et la consolidation de ses fondamentaux. La progression continue du portefeuille commercial, notamment à l'international, confirme la solidité de notre positionnement et la pertinence de la stratégie engagée. L'hydrogène franchit une étape clé vers son adoption industrielle, et HRS y consolide sa position de leader européen. Dans un environnement de marché exigeant, nous avons su maintenir en 2024-2025 notre élan commercial en France et à l'international. Nous avons en effet enregistré des commandes pour 10 nouvelles stations et nous avons franchi à ce jour le cap des 30 stations installées (avec des capacités de 300 kg, 600 kg et 1 tonne par jour), qui démontrent chaque jour leur grande fiabilité avec un taux de disponibilité supérieur à 95%, gage de confiance pour nos clients actuels et futurs. Nous sommes également partie prenante de projets ambitieux, comme RHeaDHy ou celui mené avec Toyota et Engie autour de la technologie Twin Mid Flow.

Nos résultats intègrent des ajustements comptables ponctuels , principalement liés à l'accord transactionnel que nous avons signé avec Hype Assets ainsi qu'à certaines commandes non honorées ou dépriorisées. Ces différents éléments nous ont cependant permis d'assainir notre bilan et sont sans incidence sur notre dynamique opérationnelle puisque les équipements sont en cours de réaffectation sur des stations actuellement en production ou intégrés aux stocks, garantissant la continuité de nos opérations. Enfin, la nette amélioration de notre BFR et la stabilité de notre trésorerie sur un an démontrent que notre rigueur de gestion et notre capacité de résilience.

Notre gamme de stations et services est parfaitement en ligne avec les besoins du marché, en particulier la mobilité lourde . Nos deux dernières commandes (station avec une capacité de 4 tonnes/jour pour un réseau de transport public européen et une station de 300kg/jour dédiée aux poids lourds) sont d'ailleurs en lien avec cette dynamique. Cette dernière est également soutenue par la réglementation européenne AFIR, qui impose l'installation de stations sur les grands axes routiers européens ainsi que dans les principaux nœuds urbains. Grâce à la modularité et la grande capacité de nos solutions, nous sommes également en mesure d'adresser les projets de production et conditionnement d'hydrogène pour le remplissage de tube trailers et les besoins croissants liés à l'utilisation de l'hydrogène dans la logistique.

Déjà présents au Moyen-Orient avec une station installée en Arabie saoudite, nous renforçons notre ancrage dans une des régions les plus dynamiques pour l'hydrogène avec l'ouverture stratégique d'un bureau à Dubaï . Grâce à un coût de production local parmi les plus compétitifs au monde, cette zone géographique est très porteuse avec de nombreux grands projets structurants qui voient le jour et accélérer l'implantation de nouvelles stations.

Les analyses internationales confirment la pertinence de notre stratégie : l'Agence Internationale de l'Énergie (IEA), dans son Global Hydrogen Review 2025, rappelle le rôle clé du cadre réglementaire européen et souligne l'accélération de projets en Asie et au Moyen-Orient. Le rapport souligne aussi que la production d'hydrogène décarboné est amenée à croitre considérablement pour dépasser 4 Mtpa d'ici 2030, sur la base de projets opérationnels, ayant déjà atteint le stade de la décision finale d'investissement ou en cours de construction. De son côté, l'Hydrogen Council, dans son rapport Hydrogen Insights 2024, recense plus de 1 000 projets à travers le monde et identifie les stations de grande capacité (>300 kg/jour) comme un segment porteur, parfaitement aligné avec notre offre.

HRS aborde ainsi l'exercice actuel avec confiance et ambition, fort d'un portefeuille commercial de 47 M€ qui devrait nous permettre de multiplier par plus de deux notre chiffre d'affaires IFRS en un an. Avec notre plan stratégique Apollo de réduire nos coûts de 20 à 30%, et qui porte déjà ses premiers fruits, nous portons une attention particulière à notre efficacité opérationnelle et à la qualité de nos solutions. Avec près d'une station sur 3 installée en Europe depuis 2021, nous sommes un acteur reconnu, prêt conquérir de nouveaux marchés. »

RAPPELS SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2024-2025 PUBLIÉ LE 30 JUILLET 2025

En k€ - période du 1 er juillet 2024 au 30 juin 2025 2023-2024 2024-2025 Var. CHIFFRE D'AFFAIRES BRUT 1 30 880 26 045 -16% Dont Stations hydrogène 27 471 23 445 -15% Dont Maintenance Stations hydrogène 531 828 +56% Dont Tuyauterie industrielle et autres 2 878 1 772 -38% AJUSTEMENTS IFRS -6 100 -14 766 Dont annulations pHYnix (2024) -2 100 - - Dont annulations Hype/GCK/Hopium - -11 223 - Dont dépriorisations -4 000 -3 543 - CHIFFRE D'AFFAIRES IFRS 24 780 11 278 -54% En k€ - période du 1 er juillet 2024 au 30 juin 2025 2023-2024 2024-2025 IFRS IFRS Chiffre d'affaires 24 780 11 278 Dont Stations hydrogène & Maintenance 21 902 9 506 Stations hydrogène 21 371 8 678 Maintenance 531 828 Dont Tuyauterie industrielle et autres 2 878 1 772

Le chiffre d'affaires « brut 1 » 2024-2025 s'établit à 26,0 M€ (30,9 M€ en 2023-2024). Le chiffre d'affaires « Stations hydrogène » brut sur l'exercice 2024-2025 atteint 24,2 M€, composé de la contribution à l'avancement des stations mises en production sur l'exercice, des nouvelles commandes et des contrats de maintenance. Il se répartit de la manière suivante : 17,6 M€ issus des nouvelles commandes de stations sur la période ; 5,8 M€ issus des stations en cours de production ou de déploiement signés sur les exercices précédents ;

issus des stations en cours de production ou de déploiement signés sur les exercices précédents ; 0,8 M€ issus des contrats de maintenance (vs 0,5 M€ en 2023-2024, en hausse de 56%), provenant de 14 contrats signés à ce jour. HRS précise que 12 contrats supplémentaires sont à ce jour en cours de signature. Enfin, le chiffre d'affaires de l'activité « Tuyauterie industrielle » atteint 1,8 M€.

Après prise en compte des annulations de commandes et dépriorisations, sans impact sur le plan opérationnel, le chiffre d'affaires en normes IFRS ressort à 11,3 M€. Les ajustements sont liés à : L'annulation de commandes de trois clients (Hype, GCK et Hopium) pour un montant total de 11,2 M€ ;

La dépriorisation volontaire de commandes non stratégiques à hauteur de 3,5 M€ (pHYnix). Ces ajustements, significatifs sur le plan comptable, n'ont pas eu d'impact opérationnel négatif sur HRS . Les stations sont la pleine propriété de l'entreprise et ont été soit réintégrées aux stocks, soit réaffectées à de nouvelles commandes fermes intervenues au cours de l'exercice. Cette gestion rigoureuse a permis de préserver la valeur industrielle des équipements tout en optimisant l'allocation des ressources, en permettant une gestion optimale du besoin en fonds de roulement.

RÉSULTATS ANNUELS 2024/2025 : PRIORITÉ À LA TRÉSORERIE ET À LA MAÎTRISE DES COÛTS

A la suite de la réaffectation en stocks de composants des commandes annulées suite au protocole d'accord avec le client Hype, les stocks s'élèvent à 9,5 M€ au 30 juin 2025 (vs 1,8 M€ au 30 juin 2024). Les stocks ont été valorisés sans dépréciation puisque les perspectives de réaffectation à court terme sont tangibles compte tenu du pipeline et du carnet de commandes.

En raison de cette augmentation ponctuelle du niveau des stocks, la marge brute de l'exercice 2024/2025 n'est pas normalisée. Conformément aux règles comptables, le reclassement en stock et encours des composants et sous-ensembles diminue mécaniquement le coût des ventes.

Au global, les charges opérationnelles (charges de personnel et charges externes) restent quasiment stables à 15,6 M€ au 30 juin 2025 vs 15,4 M€ au 30 juin 2024 :

Les charges de personnel progressent de 5,4% à 11,6 M€ (vs 11,0 M€ en 2023/2024). Elles reflètent un point d'inflexion significatif entre le premier et le deuxième semestre. Après avoir progressé de 38,5% au premier semestre en raison notamment de l'activité opérationnelle soutenue en première partie de l'exercice, ces charges ont diminué de 9,3% par rapport au 2 nd semestre 2024 grâce aux premiers effets du plan Apollo et le début de l'adaptation des effectifs au contexte de marché.

grâce aux premiers effets du plan Apollo et le début de l'adaptation des effectifs au contexte de marché. Les charges externes, qui avaient elles déjà diminué au premier semestre, sont en baisse de 10,4% sur l'année 2024-2025 par rapport à l'exercice précédent. Cette trajectoire, également soutenue par les premiers effets du plan Apollo, s'appuie notamment sur la baisse significative des frais de prestations de services ainsi que la rationalisation des frais marketing et commerciaux.

Compte tenu de ces éléments, l'EBITDA courant 2 de l'année 2024/2025 s'établit à -8,6 M€ (vs -8,8 M€ en 2023-2024), incluant un impact pour -6,3 M€ liés aux créances irrécouvrables à la suite du protocole d'accord avec Hype annoncé le 11 juin 2025 et une variation positive des stocks de +7,6 M€ avec notamment la réintégration des stations non réaffectées et non livrées.

Les dotations aux amortissements et provisions comprennent la comptabilisation d'une provision pour dépréciation de 2,7 M€ à la suite de la dégradation de la situation financière du client pHYnix. Les pièces et composants liés à ces commandes, qui sont dans les locaux d' HRS , ont déjà été partiellement réaffectées, après les adaptations techniques adéquates, à d'autres commandes fermes sur les projets disposant de financements suffisants et de calendriers d'installation à court terme.

Après dotations aux amortissements et provisions pour 5,1 M€, le résultat opérationnel courant ajusté 4 s'établit à -13,7 M€. Après comptabilisation des charges non cash liées au plan d'actions gratuites pour 963K€, le résultat opérationnel ressort à -14,7 M€.

Retraités de tous les éléments ponctuels, l'EBITDA courant ressortirait à -6,1 M€ et le résultat opérationnel (EBIT) ressortirait autour de -9,5 M€, un niveau plus représentatif de la performance opérationnelle sous-jacente de l'exercice.

Ces ajustements témoignent du caractère temporaire et non structurel de l'impact constaté sur le résultat 2024/2025. Ils confirment la capacité de HRS à préserver la valeur industrielle de ses actifs et à se repositionner rapidement sur une trajectoire d'équilibre opérationnel.

Après la prise en compte d'un produit d'impôt de 3,8 M€ et d'un résultat financier de -0,8 M€, le résultat net de l'année 2024/2025 s'établit à -11,7 M€ (vs. -10,4 M€ au 2023-2024).

POINT D'AVANCEMENT SUR LE PLAN APOLLO : PREMIERS EFFETS TANGIBLES

Dans un contexte de consolidation du secteur et d'allongement des processus de décision, HRS a lancé son plan de transformation stratégique "Apollo" . L'ambition du plan est de réaliser entre 20 % et 30 % d'économies sur les coûts, tout en préservant l'agilité et l'engagement des équipes. Il a également pour ambition d'accroître la rentabilité des produits et d'accélérer l'atteinte du point d'équilibre du Groupe.

Le plan prépare ainsi HRS à absorber les pics d'activité du marché, à soutenir son développement international et à consolider son excellence opérationnelle.

Les premières actions ont permis d'identifier 3 à 6 M€ d'économies potentielles , grâce à une revue ciblée des coûts et des processus internes :

Masse salariale : comme attendu, la rationalisation engagée a produit ses premiers effets au second semestre. Les effectifs ont été réduits de 16 % sur l'exercice (de 163 collaborateurs à fin juin 2024 à 137 à la fin du mois de juin 2025). Cette trajectoire se poursuit, avec l'objectif d'atteindre environ 100 collaborateurs à l'horizon 2026 , tout en préservant la productivité et les capacités d'innovation ;

: comme attendu, la rationalisation engagée a produit ses premiers effets au second semestre. Les effectifs ont été réduits de 16 % sur l'exercice (de 163 collaborateurs à fin juin 2024 à 137 à la fin du mois de juin 2025). , tout en préservant la productivité et les capacités d'innovation ; Charges externes : elles ont reculé de 10 % sur l'exercice, grâce à la diminution des prestations de services et à la rationalisation des frais commerciaux et marketing. La baisse de ces charges se prolongera jusqu'à juin 2026 pour atteindre l'objectif de réduction de 20% à 30% fixé dans le cadre du plan Apollo.

Ces mesures, combinées aux efforts déployés pour améliorer la marge brute, placent HRS sur une base financière plus saine, apte à convertir la dynamique commerciale en performances durables.

FLUX DE TRÉSORERIE 2024-2025

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE EN k€ 2023/2024 2024/2025 RESULTAT NET (10 411) (11 668) CAF avant coût de l'endettement financier et impôt (11 909) (10 950) Variation du BFR (4 217) 14 183 FLUX NET DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNEL (I) (16 125) 3 233 Dont acquisitions nettes d'immobilisations (11 839) (6 553) FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'INVESTISSEMENT (II) (11 839) (6 553) Dont variation remboursements des emprunts (2 764) (3 971) Dont variation des intérêts payés (492) (1 115) Dont variation nette des concours bancaires - 8 452 FLUX NET DE TRESO. GÉNÉRÉ PAR LES OPE. DE FINANCEMENT (III) 4 115 3 381 VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III) (23 849) 61 TRÉSORERIE : CLÔTURE 6 694 6 755 Audit des états financiers en cours de finalisation

Les flux de trésorerie opérationnels ressortent en nette amélioration et positifs à 3,2 M€ au 30 juin 2025. Ils sont constitués d'une capacité d'autofinancement (avant coût de l'endettement financier net et impôts) de -11,0 M€, reflétant le résultat de la période et d'une nette amélioration du BFR, de 14,2 M€, qui s'explique notamment par :

Le soutien en compte courant apporté par le PDG fondateur et actionnaire principal via Holding HR, à hauteur de 9 M€ ;

L'amélioration du recouvrement des créances clients accéléré par le recours aux cessions de créances ;

La priorisation des projets avec des clients solvables et bénéficiant de financements sécurisés ;

L'utilisation des stocks constitués les exercices précédents, permettant de livrer des stations sans nouveaux achats significatifs.

L'apport en compte courant de l'actionnaire principal a également permis d'absorber les décalages de paiement de certains clients et de réduire les dettes fournisseurs, contribuant ainsi à l'optimisation du besoin en fonds de roulement et au retour à un flux de trésorerie opérationnel positif.

Les flux d'investissement de -6,6 M€ sont principalement constitués de dépenses en R&D. La fin du cycle de mobilisation de CAPEX pour le développement du site de production de la zone d'essai entraine une nette baisse des flux d'investissements par rapport à fin juin 2024 (-5,2 M€ sur un an).

Les flux de trésorerie générés par les opérations de financement ressortent à +3,4 M€ et incluent des remboursements d'emprunts pour -4,0 M€ sur la période ainsi que des concours bancaires courants pour +8,5 M€, adossés à des règlements clients à venir.

BILAN (Audit des états financiers en cours de finalisation)

BILAN ACTIF EN K€ 30 juin 2024 30 juin 2025 BILAN PASSIF EN K€ 30 juin 2024 30 juin 2025 Actif non courant 53 351 58 455 Total des capitaux propres 50 905 39 607 Dont Immobilisations incorporelles 5 829 6 966 Dont Primes liées au capital 68 195 68 185 Dont Immobilisations corporelles 32 255 32 018 Dont Résultat net Part du Groupe (10 411) (11 668) Dont Impôts Différés Actifs 7 473 11 078 Réserves (8 577) (18 449) Actif courant 64 645 49 126 Passif non courant 22 895 19 642 Stocks et en-cours 1 833 9 476 Endettement non courant 21 953 18 891 Clients et comptes rattachés 50 355 27 435 Passif courant 44 197 48 332 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 694 6 755 Fournisseurs et comptes rattachés 21 862 15 079 Autres actifs courants 5 764 5 461 Autres passif courants 17 843 20 871 TOTAL ACTIF 117 996 107 581 TOTAL PASSIF 117 996 107 581

La structure financière au 30 juin 2025 présente un total d'actifs de 107,6 M€, en baisse de 8,8% par rapport au 30 juin 2024. Comme attendu, HRS a procédé à l'assainissement de son bilan au cours de l'exercice.

Les capitaux propres ressortent à 39,6 M€ (contre 50,9 M€ au 30 juin 2024).

Les stocks s'élèvent à 9,5 M€ (vs 1,8 M€ en juin 2024). Cette forte augmentation fait suite à la réaffectation en stocks de composants des commandes annulées suite au protocole d'accord avec le client Hype. Les créances clients diminuent de 22,9 M€, en lien avec l'accord signé en juin 2025 avec Hype mais aussi avec les livraisons et paiements des stations installées durant l'exercice clôturé au 30 juin 2025.

HRS dispose d'une trésorerie et équivalents brute de 6,8 M€ au 30 juin 2025 contre 6,7 M€ au 30 juin 2024. Ce niveau de trésorerie tient compte du remboursement de 3 M€ effectué à Hype, conformément au protocole d'accord publié le 11 juin 2025. Avec la finalisation de ses principaux investissements industriels et au regard des perspectives de chiffre d'affaires pour l'exercice 2025-2026, HRS estime disposer des ressources nécessaires pour financer ses activités sur les 12 prochains mois . Cette trajectoire est notamment soutenue par les premières économies générées dans le cadre du plan de transformation Apollo.

Point sur le client Hype :

Au 30 juin 2025, la société présente un encours client de 436 k€ sur Hype Assets, relatif à des stations mises en service (Bercy, Le Mans) avec des jalons de performance contractuels. Le 8 septembre 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard d'Hype Assets. À la date d'arrêté des comptes, la créance a été reclassée en créance douteuse et sans information sur l'avancement de cette procédure nous ne sommes pas en mesure d'appréhender et d'estimer les conséquences sur le recouvrement de cet encours.

HRS détient des obligations convertibles émises par Hype Step pour un nominal total de 6 M€, arrivant à échéance le 22 avril 2031. Les intérêts acquis au 30 juin 2025 (847 k€) sont comptabilisés en produits financiers. Hype Step est sous procédure de sauvegarde depuis un jugement d'ouverture du Tribunal des Activités Economiques de Paris en date du 28 avril 2025 ; le contrat d'obligations convertibles comporte une clause d'exigibilité anticipée en cas de procédure collective. Un courrier de demande de remboursement au titre de cette clause a été adressé en juillet 2025. Cependant, à la date d'arrêté des comptes, aucun retour n'a été reçu. Par ailleurs, sans information sur l'avancement de cette procédure nous ne sommes pas en mesure d'appréhender et d'estimer les conséquences sur le recouvrement de cet actif. HRS réexaminera cette conclusion à l'issue de la période d'observation et en fonction des suites données à la clause d'exigibilité anticipée.

À la date de publication du communiqué, HRS a été informée que son Commissaire aux Comptes envisage d'émettre une réserve pour limitation sur les créances liées à Hype Assets et sur les obligations convertibles émises par Hype Step, compte tenu de l'absence d'éléments disponibles à cette date justifiant la recouvrabilité de ces actifs.

HRS RENFORCE SON LEADERSHIP EUROPÉEN AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Installation et mise en service de 11 stations en France et à l'international

Durant l'exercice 2024/2025, HRS a mis en service 11 nouvelles stations en France et à l'international, réparties de la manière suivante :

4 stations d'une tonne/jour (HRS40), installées en France simultanément :

2 pour HYmpulsion à Malataverne et à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry ;

1 pour Seven à Saint-Sulpice ;

1 sur le site de HRS à Champagnier.

1 station de 600 kg/jour (HRS28) installée à Vénissieux pour HYmpulsion ;

installée à Vénissieux pour HYmpulsion ; 6 stations de 300 kg/jour (HRS14) , dont

2 pour Hynamics à Dunkerque pour SPAC dans le cadre du projet SHYMED ;

1 pour HYmpulsion à Aubenas ;

1 pour HyGo à Lorient ;

1 pour HyChem à Póvoa de Santa Iria (Portugal) ;

1 pour ENOWA à Neom (Arabie Saoudite).

Une progression constante du nombre de stations installées année après année

L'exercice 2024–2025 est une année record avec 11 nouvelles installations , portant le cumul à 29 stations au 30 juin 2025, soit une augmentation de +61,1?% par rapport à 2023–2024. Depuis l'exercice 2021–2022, le nombre total de stations installées a ainsi été multiplié par près de 6, en passant de 5 à 29.

Exercice fiscal Stations installées Progression 2021-2022 5 - 2022-2023 9 +4 2023-2024 18 +9 2024-2025 29 +11

La 30 ème station a été installée à Saint-Egrève (Isère) au mois de septembre 2025 pour HYmpulsion. HRS dispose ainsi actuellement d'une des bases installées les plus importantes d'Europe.

Une disponibilité de stations supérieure à 95% et plus de 166 tonnes d'hydrogène distribuées

Les stations HRS affichent une fiabilité remarquable, avec une disponibilité supérieure à 95 % , maintenance incluse. Cette performance a permis aux stations HRS de dépasser le cap des 166 tonnes d'hydrogène délivrées en Europe et des 191 000 véhicules ravitaillés depuis 2022.

Elles se distinguent par leur modularité, avec des capacités allant de 300 kg/jour à 4 tonnes/jour et de pistolets bi-pression à 350 et 700 bars, ce qui permet leur adaptation à tous types de véhicules.

HRS renforce ainsi son positionnement d'acteur de référence dans la maîtrise technologique de ces installations complexes et conforte son leadership européen du ravitaillement hydrogène.

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL À L'INTERNATIONAL

HRS a poursuivi en parallèle son développement commercial en France et à l'international, au sein de territoires pionniers dans le développement de la mobilité hydrogène et susceptibles de constituer autant de relais de croissance pour le pipeline commercial.

Prises de commandes de 24,3 M€ sur l'année 2024/2025

HRS a reçu des commandes en France comme à l'international pour 10 nouvelles stations , illustrant la confiance qui lui est accordée par des acteurs stratégiques :

1 station 300kg/jour (HRS14) en Italie par un acteur industriel, qui sera mise en service fin 2025 ;

par un acteur industriel, qui sera mise en service fin 2025 ; 1 station 300kg/jour (HRS14) au Royaume-Uni par Element 2, qui s'inscrit dans le cadre du déploiement de son réseau national de stations pour favoriser une mobilité zéro émission ;

par Element 2, qui s'inscrit dans le cadre du déploiement de son réseau national de stations pour favoriser une mobilité zéro émission ; 1 station 300kg/jour (HRS14) au Portugal par HyChem, installée début 2025. Elle s'inscrit dans le plan du Portugal visant à installer 100 stations d'ici 2030.

par HyChem, installée début 2025. Elle s'inscrit dans le plan du Portugal visant à installer 100 stations d'ici 2030. 1 station 300kg/jour (HRS14) pour la Communauté d'agglomération de l'Albigeois , pour « Albility Lab », centre européen dédié aux mobilités décarbonées.

, pour « Albility Lab », centre européen dédié aux mobilités décarbonées. 4 stations 300kg/jour (HRS14) pour HYmpulsion dans la région Auvergne-Rhône-Alpes , dans le cadre du projet « Zero Emission Valley ». Ces quatre stations, équivalentes à deux stations HRS28 en termes de capacité, portent à 8 le nombre total de stations commandées par HYmpulsion auprès de HRS dans le cadre de ce projet structurant.

, dans le cadre du projet « Zero Emission Valley ». Ces quatre stations, équivalentes à deux stations HRS28 en termes de capacité, portent à 8 le nombre total de stations commandées par HYmpulsion auprès de dans le cadre de ce projet structurant. 1 station 300kg/jour (HRS14) pour ALLDIS-NERIUS en Guyane , destinée au Centre Spatial de Kourou. Cette station alimentera la mobilité lourde du site ainsi que des générateurs électriques à partir d'hydrogène vert. Il s'agit de la 1 ère implantation de HRS en Outre-mer.

, destinée au Centre Spatial de Kourou. Cette station alimentera la mobilité lourde du site ainsi que des générateurs électriques à partir d'hydrogène vert. Il s'agit de la 1 implantation de en Outre-mer. 1 station de 4 tonnes/jour (HRS160) dédiée au transport public en Europe : HRS a été sélectionnée par un acteur majeur de la transition énergétique pour construire une station hydrogène de 4 tonnes par jour — une première en Europe. Implantée dans un grand centre urbain et devant être opérationnelle en 2026, cette station alimentera en continu le transport public grâce à six terminaux de distribution.

Premiers pas en Amérique du Nord

HRS a créé au premier semestre sa filiale américaine, nommée HRS USA Inc . Cette initiative est soutenue par la Garantie de Projets à l'international de Bpifrance et constitue une avancée dans la stratégie d'expansion globale de HRS .

HRS a signé de plus un contrat d'Assurance Prospection avec Bpifrance pour le marché canadien , avec un premier versement de 206 500 €, dans le cadre d'un budget global de 700 000 € garanti à 65 %. Ce soutien financier vise à renforcer les efforts de développement au Canada. Cette aide s'ajoute aux dispositifs déjà obtenus par HRS , notamment pour les États-Unis, et témoigne de la capacité à mobiliser des financements publics pour accélérer son expansion internationale.

HRS EST EN LIGNE AVEC LES GRANDES TENDANCES DU MARCH É

Dans son dernier rapport [4] , l'Agence internationale de l'énergie (AIE) souligne la forte croissance de la demande d'hydrogène pour le transport routier (+40% en 2024) et confirme que la mobilité lourde est aujourd'hui le principal moteur de croissance de l'hydrogène . Plus de 60 % des nouveaux modèles de véhicules hydrogène lancés en 2024 sont des camions lourds, tandis que le parc mondial de bus à pile combustible a progressé de 25% sur la même période. En parallèle, le nombre de stations de ravitaillement en hydrogène continue d'augmenter, avec plus de 1 300 stations en service dans le monde fin 2024 (+15 % en un an), dont plus de 300 en Europe.



Le rapport Global Hydrogen Compass 2025 du Hydrogen Council [5] confirme également cette dynamique, en identifiant la mobilité lourde comme le premier moteur de croissance de l'hydrogène . L'étude souligne la nécessité de déployer des stations de grande capacité multi-pression (350 et 700 bar) afin de répondre aux besoins croissants du marché, avec un objectif de plus de 650 stations à installer en Europe dans le cadre de l'AFIR .



Ces tendances confortent la stratégie de HRS , pleinement alignée avec les besoins du marché grâce à une gamme de stations de grande capacité, conçues pour accompagner l'essor de la mobilité lourde et répondre aux objectifs fixés par la réglementation européenne AFIR ( Alternative Fuel Infrastructure Regulation ).



HRS a également lancé au cours de l'exercice une offre enrichie pour répondre aux enjeux croissants de l'utilisation de l'hydrogène dans la logistique, en particulier dans le secteur industriel :

Le Filling Center , une solution modulaire de remplissage pour sites industriels ;

, une solution modulaire de remplissage pour sites industriels ; L' Export Trailer , une option de ravitaillement d'hydrogène pour zones isolées.

Ces développements reposent sur des briques modulaires éprouvées, permettant de répondre à différents usages et applications. HRS démontre une fois de plus sa capacité à se positionner sur des marchés dynamiques et porteurs afin d'adresser les besoins de nouveaux acteurs.

FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DU 30 JUIN 2025

HRS a reçu une nouvelle commande d'ELEMENT 2 pour une station hydrogène HRS14 en Écosse

Le 17 septembre 2025, HRS a annoncé avoir reçu de son client britannique Element 2 une commande ferme pour une station mobile d'une capacité de 300kg/jour (HRS14) qui sera installée à Glasgow (Écosse). Avec cette 4 ème station déployée au Royaume-Uni, HRS renforce son ancrage international et sa capacité à répondre à une large gamme de besoins.

HRS annonce l'ouverture d'un bureau commercial à Dubaï

Afin de développer son ancrage local et se rapprocher de ses prospects, HRS annonce l'ouverture en octobre 2025 d'un bureau commercial à Dubaï (Émirats Arabes Unis).

HRS confirme une nouvelle étape dans son développement international. Déjà présente au Moyen-Orient avec une première station installée en Arabie saoudite, l'entreprise renforce ainsi son ancrage au cœur d'une région stratégique où de grands projets structurants émergent pour soutenir la transition énergétique. Grâce à un coût de production d'hydrogène parmi les plus compétitifs au monde, la région offre un terrain particulièrement favorable à l'implantation de nouvelles stations et au déploiement de solutions de mobilité hydrogène à grande échelle. HRS entend y jouer un rôle actif, en menant une recherche proactive de partenaires commerciaux locaux pour développer des synergies industrielles et explorer la création potentielle d'une coentreprise (joint-venture) afin d'accompagner durablement la croissance du marché régional.

PERSPECTIVES 2025-2026

La solidité de la dynamique commerciale de HRS s'illustre par un portefeuille commercial qui atteint 47,2 M€ . Il se compose :

De commandes fermes et déjà en production , pour 11,4 M€ de chiffre d'affaires déjà sécurisé et à reconnaître sur l'exercice 2025-2026 ;

, pour 11,4 M€ de chiffre d'affaires déjà sécurisé et à reconnaître sur l'exercice 2025-2026 ; De commandes à recevoir , pour 35,8 M€, via des lettres d'intention et des accords-cadres avec des partenaires stratégiques qui ont choisi HRS pour structurer leurs projets hydrogène (PlugPower, HYmpulsion, ENGIE, et SEVEN).

Ce mix diversifié démontre que la demande est principalement portée par la mobilité lourde et l'industrie, en France comme à l'international (en particulier en Europe et au Moyen-Orient).

Sur la base d'hypothèses conservatrices, HRS confirme viser un chiffre d'affaires sur l'exercice 2025-2026 en normes IFRS compris entre 25 et 35 M€, comprenant : Le chiffre d'affaires à reconnaître sur les stations d'ores-et-déjà en production et disposant d'un calendrier d'installation ferme ;

Le chiffre d'affaires à reconnaitre sur les stations figurant dans le carnet de commandes, qui vont entrer en production, ainsi qu'une estimation très conservatrice du chiffre d'affaires issu d'une partie des projets actuellement en phase de négociations avancées. L'équilibre de l'EBITDA se situe au milieu de la fourchette, en bénéficiant des effets du plan Apollo, qui se poursuivra sur l'exercice en cours.

Avec près d'une station sur trois installée en Europe depuis 2021, HRS dispose d'une base industrielle solide pour accélérer son expansion et confirmer son leadership sur le marché de la mobilité hydrogène.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Novembre 2025 : Assemblée générale 2024/2025

Fin janvier 2026 : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025/2026

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour. Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

HRS a une approche agnostique de l'hydrogène, permettant l'utilisation de tout type d'hydrogène (vert, bleu, gris, etc.). Nos stations sont compatibles avec toutes les solutions de production d'hydrogène et indépendantes des fabricants. Cette flexibilité permet aux clients de choisir le fournisseur d'hydrogène le mieux adapté à leurs besoins en termes de coût, de disponibilité et d'empreinte carbone.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance avec astreinte 24/7/365. À ce titre, les performances des stations installées en Europe et dans le monde sont suivies en temps réel de la salle de contrôle (« control room ») de pointe .

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec trente stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 Relations presse financière

ACTUS finance & communication

Déborah SCHWARTZ

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 35 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32

[1] Chiffre d'affaires avant correction de l'avancement sur des stations dépriorisées et annulées.

[2] Hors dotations aux amortissements et provisions et Plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2).

[3] Le Résultat Opérationnel Courant Ajusté correspond, selon la définition utilisée par la Société, à l'EBIT minoré de l'impact du plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2).

[4] Voir le rapport Global Hydrogen Review 2025

[5] Voir le rapport Global Hydroen Compass 2025