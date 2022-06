HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : Nouvelle commande d'une station de ravitaillement en hydrogène vert en Vendée

NOUVELLE COMMANDE D'UNE STATION DE RAVITAILLEMENT EN HYDROGÈNE VERT EN VENDÉE

Champ-sur-Drac, le 21 juin 2022 – HRS , concepteur et fabricant, leader européen de stations de ravitaillement en hydrogène, annonce avoir reçu une nouvelle commande du SYDEV (syndicat d'énergie de la Vendée) pour livrer et installer une station de ravitaillement en hydrogène vert aux Sables-d'Olonne.

La Vendée est pionnière dans le domaine de la décarbonation des transports. Le SYDEV mène un programme ambitieux de mobilité verte, visant notamment à développer un écosystème de production locale et de distribution d'hydrogène 100 % vert, afin de mailler à terme son territoire.

à ce titre, une première station multi-énergies (électricité verte, hydrogène vert et bioGNV) a déjà été déployée au second semestre 2021 à La Roche-sur-Yon. HRS a fourni et installé la station de ravitaillement en hydrogène de ce projet piloté par ENGIE Solutions.

Le SYDEV a renouvelé sa confiance au groupement ENGIE Solutions et HRS pour le développement et l'exploitation technique de la nouvelle station multi-énergies qui sera mise en service début 2023 aux Sables-d'Olonne. HRS fournira ainsi une station de 200 kg/jour - bi-pression (350-700 bar) qui distribuera de l'hydrogène vert pour tous types de véhicules : poids lourds, véhicules utilitaires légers, véhicules légers. Elle sera ouverte dans un premier temps à des flottes professionnelles avant de l'être au public.

Le design évolutif des stations HRS , permettra de répondre à un besoin croissant de fourniture en hydrogène sur cette station et ainsi de répondre aux usages futurs prévus, et ce jusqu'en 2031.

D'autres stations, non attribuées à ce jour, seront encore déployées dans le cadre de ce projet vendéen mené par le SYDEV.

Hassen Rachedi, Président Directeur Général de HRS , commente : « Nous remercions le SYDEV pour le renouvellement de sa confiance dans le cadre du déploiement de son infrastructure d'hydrogène vert pour la mobilité. Nous sommes ravis également de notre collaboration avec ENGIE Solutions, en co-traitance sur ce projet, très prometteuse pour l'avenir. Nous sommes très fiers d'accompagner ce projet ambitieux et structurant en France qui vise à accélérer la démocratisation des usages de mobilité hydrogène. La Vendée est un territoire pionnier dans le développement d'écosystèmes décarbonés, qui sont réplicables dans d'autres bassins, ce qui nous ouvrira de nouvelles perspectives de croissance. »

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est pionnier de la mobilité hydrogène. Concepteur et fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, la Société s'est engagée depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports.

Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS a développé une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance. Sur son site de Champ-sur-Drac, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 60 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2020/2021, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€. Au 31 décembre 2021, la société comptait 79 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

