 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE
information fournie par Actusnews 04/02/2026 à 18:00

Grenoble, le 4 février 2026

En application de l'article 223-16 du Règlement général de l'AMF et de l'article L.223-8 II du Code de commerce.

Dénomination sociale de l'émetteur : HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS

Adresse du siège social : 283 Route des Lavières, 38800 Champagnier

Place de cotation : Euronext Growth

Mnémonique : ALHRS

Code ISIN : FR0014001PM5

Date d'arrêté Nombre d'actions composant le capital Nombre total
de droits de vote théoriques 		Nombre total
de droits de vote exerçables*
31 janvier 2026 19 990 151 30 317 908 30 222 306

*Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions privées de droit de vote.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec trente-et-une stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs
ACTUS finance & communication
Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME
hrs@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 79 		Relations presse financière
ACTUS finance & communication
Déborah SCHWARTZ
hrs-presse@actus.fr
Tel. 01 53 67 36 35 		Relations presse corporate
ACTUS finance & communication
Anne-Charlotte DUDICOURT
hrs-presse@actus.fr
Tél. : 01 53 67 36 32

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yWpwZsWcZmvFyGpxl5puaJeWaZhimWeal5XLm2ZsZ8rInW5imWZmbsWeZnJnmWhu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/96438-2026-02-04-ddv-hrs.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
1,5000 EUR Euronext Paris -1,57%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Rassemblement national (RN) a annoncé mercredi retirer l'investiture de sa tête de liste à Carpentras (Vaucluse), Christian Richaud Simoni, après la révélation, par le quotidien Libération, d'anciens tweets racistes et sexistes ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le candidat RN à Carpentras perd son investiture après des tweets racistes
    information fournie par AFP 04.02.2026 18:23 

    Le Rassemblement national (RN) a annoncé mercredi retirer l'investiture de sa tête de liste à Carpentras (Vaucluse), Christian Richaud Simoni, après la révélation, par le quotidien Libération, d'anciens tweets racistes et sexistes. "Le Rassemblement national a ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Une employée de la salle des marchés d'IG Index regarde ses écrans d'ordinateur alors que les marchés chutent à l'échelle mondiale, à Londres
    L'Europe termine dans le désordre, la chimie se distingue
    information fournie par Reuters 04.02.2026 18:16 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, les gains enregistrés dans le secteur chimique ayant compensé les pertes des groupes de matériaux de construction, tandis que les difficultés du secteur technologique se sont poursuivies. ... Lire la suite

  • Deuxième série de discussions trilatérales entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine
    Kyiv évoque des discussions "productives" avec Moscou à Abou Dhabi
    information fournie par Reuters 04.02.2026 18:09 

    Le principal négociateur ukrainien a fait état de discussions "substantielles et productives" avec la Russie au terme d'une nouvelle session d'échanges mercredi ‍à Abou Dhabi sous la médiation des États-Unis. "Le travail a été substantiel et productif, axé sur ... Lire la suite

  • Réunion ministérielle sur les minéraux critiques au département d'État à Washington
    Washington propose une union dans les minerais critiques pour contrer la Chine
    information fournie par Reuters 04.02.2026 18:05 

    par Michael Martina et Simon Lewis et Jarrett Renshaw Le vice-président américain JD Vance a présenté mercredi un projet visant à créer un bloc commercial dédié aux minerais critiques qui fixerait des prix planchers coordonnés, Washington ‍intensifiant ses efforts ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank