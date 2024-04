HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS SÉCURISE LE FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE DE SA ZONE DE TESTS UNIQUE EN EUROPE POUR LA MOBILITÉ HYDROGÈNE

HRS SÉCURISE LE FINANCEMENT DE L'INFRASTRUCTURE

DE SA ZONE DE TESTS UNIQUE EN EUROPE

POUR LA MOBILITÉ HYDROGÈNE

Grenoble, le 8 avril 2024 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , franchit une étape majeure avec l'annonce de l'obtention d'un financement bancaire majeur de 3,1 millions d'euros pour sa zone de tests de stations de ravitaillement en hydrogène. Ce financement, qui a été contre-garanti dans sa grande majorité avec le soutien de la BPI, mais aussi celui de la SOMUDIMEC, a rassemblé les partenaires bancaires d' HRS : BNP PARIBAS, CREDIT COOPERATIF, LCL, et SG AUVERGNE RHÔNE ALPES (groupe Société Générale). Ce partenariat souligne la solidité du projet industriel et la confiance de nos parties prenantes financières dans la vision à long terme de HRS .

Ce soutien financier exceptionnel permet à HRS de finaliser sa zone de tests unique en Europe destinée à devenir un pilier dans le développement de la mobilité hydrogène lourde, grâce à ses installations de pointe et sa capacité à mener des expérimentations en conditions réelles.

La zone de tests intègre deux stations de ravitaillement alimentées en hydrogène vert : une station HRS14 déjà en opération et une station HRS40 délivrant 1 tonne/jour d'hydrogène en cours d'installation et qui entrera en service au cours du premier semestre 2024. L'introduction de la station HRS40 marque une avancée significative dans les capacités de tests d' HRS , préparant le terrain pour les premières installations de stations de ravitaillement de grande capacité courant 2024.

Au cœur du nouveau complexe industriel de HRS de 14 300 m2, la zone de tests s'intègre à un centre de recherche et développement collaboratif. Ce centre vise à rassembler des partenaires industriels de premier plan pour échanger des savoir-faire, optimiser les performances des stations de ravitaillement en hydrogène, et accélérer leur déploiement global. Ainsi, ce sont d'ores et déjà 2 projets européens regroupant 2 consortiums de sociétés dont HRS fait partie, qui ont lancé leurs travaux sur le ravitaillement rapide pour les véhicules lourds, et la compression hydraulique optimisée pour adresser aussi les stations de grandes capacités.

Hassen Rachedi, fondateur et PDG de HRS a ajouté : « Je suis fier de la mise en service de cette zone de tests unique en Europe, qui représente une nouvelle brique importante dans notre quête continue d'innovation et de leadership dans le domaine de la mobilité hydrogène. Cette initiative témoigne de notre détermination sans failles pour une R&D de pointe, et je suis convaincu qu'elle contribuera de manière significative à façonner l'avenir des stations hydrogène de grande capacité et accentuer notre position de leader. Je souhaite également remercier nos partenaires financiers historiques. Leur soutien financier a été crucial pour la concrétisation de ce projet. »

Halim BENSLIMANE, Directeur - Centre d'Affaires Arc Alpin Entreprises BNPPARIBAS, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'accompagner depuis l'origine la société HRS, entreprise pionnière de la mobilité hydrogène et très engagée sur la voie de la décarbonation des transports. BNP PARIBAS a une volonté claire de jouer un rôle clé sur ce secteur, l'hydrogène se développant à travers le monde et s'imposant comme une des réponses prometteuses aux enjeux de la transition énergétique. »

Jean-Louis PAGNIER, Directeur Centre d'affaires Grenoble CREDIT COOPERATIF, a déclaré : « Partenaire depuis 20 ans de la société HRS, le Crédit Coopératif est très heureux de continuer à accompagner l'entreprise dans son développement, et particulièrement dans la mise au point récente de sa station de grande capacité HRS40 installée sur sa zone de tests. La réduction de l'empreinte environnementale demeure une priorité du Crédit Coopératif dont le bilan carbone des financements distribués en fait un des groupes bancaires les moins émissifs du marché (128 tonnes équivalent CO2 par M€ financé en 2022 selon OXFAM/Carbone 4). »

Grégory TROTTIER, Responsable Solutions Durables Auvergne Rhône Alpes LCL, a déclaré : « Grâce à ses financements fléchés, LCL est fier d'accompagner HRS dans le déploiement de ses solutions destinées à participer à la décarbonation des mobilités. »

Christophe Chevalier, Directeur Commercial Entreprises Grenoble SG AUVERGNE RHÔNE ALPES, a déclaré : « L'accompagnement de la transition écologique est l'un des quatre axes de l'ambition RSE du groupe SOCIETE GENERALE. L'hydrogène est un des éléments centraux de la transition énergétique, figurant parmi les principaux leviers de décarbonation. Il s'agit d'un outil clé dans le défi climatique, qui exige que tous les intervenants travaillent conjointement pour développer les technologies adaptées grâce à l'émergence de projets innovants. Au regard de cette vision, le Groupe a été l'une des premières institutions financières à avoir rejoint l'Hydrogen Council en janvier 2020. C'est dans cette dynamique que SG AUVERGNE RHÔNE ALPES est fière d'accompagner HRS, avec qui nous collaborons depuis plusieurs années, dans la continuité de ses projets visant à développer la mobilité décarbonée. »

Sébastien SCHMITT, Directeur Régional Alpes Bpifrance Grenoble , a déclaré : « En tant que Banque de l'industrie, Bpifrance est fier de soutenir et d'accompagner ce projet emblématique du territoire. Cette nouvelle usine incarne la renaissance industrielle, mouvement essentiel du renouveau français ! En tant qu'offreur de solution verte, la technologie d'HRS contribue à développer la filière hydrogène au service d'une mobilité décarbonée ».

Frédéric DUBOIS, Président du Directoire SOMUDIMEC , a déclaré : « Nous sommes fiers d'accompagner la société HRS depuis sa création. Nous étions déjà présents aux côtés du dirigeant dans la reprise de la société TSM. Somudimec est engagé auprès d'HRS pour accompagner le développement économique de cette entreprise grenobloise, inciter la transition écologique et développer la souveraineté nationale dans le domaine des énergies renouvelables ».

À PROPOS DE HRS

Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions ( HRS ), anciennement TSM, est un groupe pionnier de la mobilité hydrogène en Europe. Fort d'un savoir-faire et d'une expérience uniques, HRS s'est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports à travers la conception et la fabrication d'une gamme complète de stations de ravitaillement en hydrogène utilisables par tous types de véhicules à pile à combustible et parfaitement adaptées aux besoins d'un marché européen en forte croissance.

Sur son nouveau site de Champagnier, HRS est doté d'une capacité de production en série permettant d'assembler jusqu'à 180 unités par an et en un temps record, pouvant atteindre seulement 8 semaines.

Lors de l'exercice 2022/2023, HRS a réalisé un chiffre d'affaires de 30,1 M€. Au 31 décembre 2023, HRS comptait 142 collaborateurs. Code ISIN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS

