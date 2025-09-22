HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS CONFIRME SON LEADERSHIP SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN DE L'HYDROGÈNE

Grenoble, le 22 septembre 2025 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , s'affirme comme acteur incontournable du déploiement de l'hydrogène en Europe. Avec 30 stations installées depuis 2021, soit 36 % des installations réalisées en Europe sur la période , HRS confirme son rôle de leader ainsi que sa capacité à contribuer à l'avenir de la mobilité hydrogène sur le continent.

Une infrastructure industrielle unique en Europe

HRS dispose d'un site industriel de pointe capable d'assembler jusqu'à 180 stations par an. Véritable plateforme de développement, ce site intègre une zone d'essais unique en Europe permettant :

La qualification en conditions réelles des systèmes ;

L'amélioration continue via des tests sur des stations de série ;

La collaboration avec nos partenaires et fournisseurs pour les différents niveaux de validation ;

L'optimisation des performances énergétiques.

Une gamme complète et conforme aux standards européens, avec une fiabilité démontrée

HRS s'appuie sur un ensemble de stations et solutions disposant de toutes les caractéristiques afin de répondre aux attentes du marché, compatibles avec l'ensemble des mobilités hydrogène . La gamme couvre l'ensemble des besoins de la mobilité et de l'industrie :

Pour la mobilité : Des stations modulaires de 300 kg à 4 tonnes par jour, toutes conformes à la réglementation AFIR ( Alternative Fuels Infrastructure Regulation ) et plus en fonction des projets ;

Pour l'industrie : Les solutions de conditionnement (Filling Center) et de recharge de tube trailers (Export Trailer), jusqu'à 4 tonnes par jour et plus.



Les 30 stations installées (avec des capacités de 300 kg, 600 kg et 1 tonne par jour) ont démontré à la fois leur fiabilité, puisque le parc installé affiche une disponibilité supérieure à 95% ainsi que leur compatibilité avec différents environnements d'exploitation.

HRS garantit la disponibilité maximale de ses stations grâce à une offre complète (temps d'intervention inférieur à 3 heures, astreinte 24h sur 24 et 7 jours sur 7 ainsi que la supervision en temps réel via la control room HRS ). La société dispose également d'experts en interne dédiés au suivi après-vente et s'assure de la disponibilité des pièces critiques. Cette approche est ainsi un gage de confiance pour les clients.

Une innovation majeure : le projet RHeaDHy

HRS participe au consortium européen RHeaDHy, en tant que fabricant de solution de distribution, qui vise à multiplier par 5 la vitesse de ravitaillement des poids lourds d'ici 2026 . Ce programme, financé par l'Union européenne via Horizon Europe, place HRS à l'avant-garde du ravitaillement très haut débit.

De plus, HRS va intégrer la technologie Twin Nozzle, développée par Toyota, permettant des débits jusqu'à 180 g/s de H? par véhicule. L'objectif est de parvenir à ravitailler un camion en quelques minutes avec un débit de 10 kg/min, pour des réservoirs de 70 à 100kg et une autonomie de 800 à 1 000km.

Deux bornes de distribution ont été produites par HRS . Des campagnes de test ont démarré sur 2 sites en parallèle, en Allemagne sur le site de ZBT et en France sur la zone d'essai de HRS .

HRS idéalement positionné pour saisir les opportunités liées à la mobilité lourde, principal axe de développement du marché

Dans son dernier rapport [1] consacré à l'hydrogène, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) souligne la forte croissance de la demande d'hydrogène pour le transport routier (+40% en 2024) et confirme que la mobilité lourde est aujourd'hui le principal moteur de croissance de l'hydrogène dans les transports . Plus de 60 % des nouveaux modèles de véhicules hydrogène lancés en 2024 étaient des camions lourds, tandis que le parc mondial de bus à pile combustible a progressé de 25% sur la même période.

En parallèle, le nombre de stations de ravitaillement en hydrogène continue d'augmenter, avec plus de 1 300 stations en service dans le monde fin 2024 (+15 % en un an), dont plus de 300 en Europe.

Le rapport Global Hydrogen Compass 2025 du Hydrogen Council [2] confirme également cette dynamique, en identifiant la mobilité lourde comme le premier moteur de croissance de l'hydrogène . L'étude souligne la nécessité de déployer des stations de grande capacité multi-pression (350 et 700 bar) afin de répondre aux besoins croissants du marché, avec un objectif de plus de 650 stations à installer en Europe dans le cadre de l'AFIR.

Ces tendances confortent la stratégie de HRS, pleinement alignée avec les besoins du marché grâce à une gamme de stations de grande capacité, conçues pour accompagner l'essor de la mobilité lourde et répondre aux objectifs fixés par l'AFIR.

En particulier, la société a notamment inauguré début 2025 [3] à Saint-Sulpice (Occitanie) une station capable de distribuer 1 tonne par jour, avec des pressions de 350 ou 700 bar, afin de ravitailler à la fois les bus et les véhicules particuliers. Enfin, HRS construit actuellement une station capable de distribuer jusqu'à 4 tonnes par jour avec six terminaux de distribution, pour un énergéticien européen de premier plan et destinée à la mobilité lourde urbaine [4] .

HRS dispose d'une vision à long terme et d'un statut d'acteur de référence à l'échelle européenne

Au-delà de 2030, HRS anticipe une montée en puissance des stations de grande capacité (2 à 10 tonnes/jour), accompagnant la diversification des usages (ferroviaire, maritime, hubs industriels). Grâce à son expertise et à son avance technologique, HRS entend jouer un rôle clé dans la construction d'une souveraineté énergétique européenne et dans l'intégration de l'hydrogène au cœur du mix énergétique.

Plus encore, l'AFIR, en favorisant la mise en place d'un véritable réseau de stations de ravitaillement sur le continent européen, contribuera à développer le recours à l'hydrogène pour la mobilité (en particulier la mobilité lourde) et à renforcer ainsi sa position dans le mix énergétique européen.

Dans un marché qui pourrait poursuivre sa consolidation, HRS s'appuiera sur l'excellence de sa gamme modulaire de produits et solutions pour renforcer ses parts de marché.

Hassen RACHEDI , fondateur et PDG de HRS , déclare : « Avec 36 % du marché européen capté depuis 2021, la fiabilité reconnue de nos stations et une capacité industrielle unique en Europe, HRS s'impose comme l'acteur de référence du déploiement de l'hydrogène. Nous sommes prêts à relever le défi de l'AFIR et à accompagner nos partenaires dans la transformation de la mobilité lourde et des infrastructures énergétiques européennes. »

Annexe - Focus sur la réglementation AFIR

Adopté en 2023, le règlement (UE) 2023/1804 dit AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) fixe des obligations contraignantes pour le déploiement des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs, et notamment en hydrogène. Dans ce cadre, les États membres de l'UE doivent ainsi transmettre à la Commission européenne leur plan national de déploiement des stations hydrogène d'ici à la fin de l'année. Ces plans nationaux devront s'accompagner d'appels d'offre, de financements et d'installations effectives afin de fournir de la visibilité aux acteurs de la filière.

Il prévoit un accroissement considérable du maillage du territoire européen en stations hydrogène d'ici 2030 tout le long des 9 grands corridors routiers ainsi que dans 430 nœuds urbains :

Le long du réseau central RTE-T (Réseau transeuropéen de transport) : Des stations de ravitaillement en hydrogène doivent être déployées tous les 200 km maximum, chaque station devant avoir une capacité minimale d'une tonne par jour ; Ces stations doivent inclure un distributeur délivrant de l'hydrogène à 700 bar (avec une capacité adaptée pour les poids lourds).

Dans les nœuds urbains du RTE-T : Chaque nœud devra disposer d'au moins une station publique hydrogène, avec une capacité adaptée aux besoins locaux.



[1] Voir le rapport Global Hydrogen Review 2025

[2] Voir le rapport Global Hydroen Compass 2025

[3] Voir le communiqué du 3 mars 2025 .

[4] Voir le communiqué du 27 février 2025 .