HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS CLÔTURE SON AUGMENTATION DE CAPITAL DE 1,5 M EUR ET RENFORCE SA TRÉSORERIE DE 1 M EUR

Grenoble, le 21 octobre 2026 à 8h00 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène (ci-après la « Société » ou « HRS »), annonce la clôture anticipée de son augmentation de capital annoncée le 29 septembre 2026, dont la période de souscription avait été prolongée jusqu'au 23 octobre 2026. Cette annonce fait suite à la décision du Conseil d'administration de la Société, qui s'est réuni le 20 octobre 2026, de modifier le montant de l'augmentation de capital initialement fixé à 3,81 M€ pour le ramener à 1,5 M€.

L'adaptation du montant de l'augmentation de capital fait suite au retrait de certains investisseurs et à la réduction de la souscription d' Arago Technologie, maison mère d'Azur DataCenter , à 0,5 M€ au lieu des 1,5 M€ initialement prévus, compte tenu de difficultés administratives persistantes. Il est précisé qu'Arago Technologie reste engagée à souscrire le solde de son engagement, soit 1,0 M€, dans le cadre d'une nouvelle augmentation de capital réservée au même prix.

Cette opération atteint ainsi un montant brut définitif de 1,5 M€, dont 0,5 M€ par versement en numéraire et 1,0 M€ par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société (l' « Augmentation de Capital »). HRS émet ainsi en définitive 1 875 000 actions nouvelles au prix de 0,80 € par action (les « Actions Nouvelles »).

Le porteur d'OS qui a renoncé à souscrire à l'Augmentation de Capital par compensation avec sa créance obligataire de 0,48 M€ a bien souscrit la deuxième tranche de 0,50 M€ d'obligations simples (OS) dans le cadre du financement obligataire annoncé en août 2026.

Point sur l'horizon de trésorerie

L'Augmentation de Capital et la deuxième tranche d'OS se traduisent par un renforcement immédiat de la trésorerie de HRS à hauteur de 1,0 M€ de nouvelles liquidités . Ces opérations permettent de porter l'horizon de trésorerie de la Société jusqu'à fin décembre 2026 en tenant compte d'un encaissement significatif prévu sur un client ainsi que du tirage de l'intégralité de la ligne d'OS pour 1,0 M€ supplémentaire ou de la souscription complémentaire d'Arago Technologie pour 1,0 M€.

Cet horizon n'intègre pas les rentrées financières susceptibles de résulter de nouvelles commandes potentielles, sur lesquelles HRS est actuellement positionnée.

Par ailleurs, les négociations avec le pool de partenaires bancaires historiques pour l'obtention d'un financement bancaire se poursuivent et les modalités seront ajustées pour tenir compte des financements susvisés.

Enfin, la finalisation de la cession-bail du siège ainsi que le règlement de cette transaction, sous réserve de la levée de conditions suspensives administratives uniquement, devraient toujours intervenir à la fin de l'année 2026.

En cas de concrétisation de l'ensemble de ces sources de financement, HRS estime qu'elle disposerait des ressources nécessaires pour financer ses activités au-delà de 12 mois.

Modalités de l'Augmentation de Capital

L'Augmentation de Capital a été décidée le 28 septembre 2026 par le Conseil d'administration, en vertu de la délégation de compétence accordée par l'Assemblée Générale du 27 novembre 2025, au titre de sa 9 ème résolution (augmentation de capital par voie d'offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code Monétaire et Financier).

La période de souscription, initialement été fixée jusqu'au au 7 octobre 2026 avait été prolongée jusqu'au 23 octobre 2026. Toutefois, en raison des difficultés administratives rencontrées par Arago Technologie pour souscrire l'intégralité de son engagement et du retrait de certains investisseurs , le Conseil d'administration réuni en date du 20 octobre 2026 a décidé :

de réduire à 1,5 M€ le montant de l'augmentation de capital à la suite de l'évolution des engagements de souscription de certains investisseurs, et de clôturer par anticipation la période de souscription après avoir constaté que l'intégralité de l'Augmentation de Capital ainsi réduite a été souscrite.

Impact de l'Augmentation de Capital sur l'actionnariat de la Société

A l'issue de l'Augmentation de Capital, le capital social de la Société s'élève à 2 186 515,10 euros et est composé de 21 865 151 actions ordinaires de 0,10 euro de valeur nominale chacune.

Avant l'Augmentation de Capital, le capital de la Société était réparti comme suit :

Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % des droits de vote HOLDING HR (1) 12 585 880 62,96% 22 853 920 75,10% Hassen Rachedi 1 0,00% 2 0,00% Fondateur 12 585 881 62,96% 22 853 922 75,10% Flottant 7 404 270 37,04% 7 578 848 24,90% Total 19 990 151 100,00% 30 432 770 (2) 100%

(1) Société détenue à 97,5 % par Monsieur Hassen Rachedi

(2) Sur la base du nombre total de droits de vote de la Société au 30 septembre 2026

Après l'Augmentation de Capital, le capital de la Société est réparti comme suit :

Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote % des droits de vote HOLDING HR (1) 13 835 880 63,28% 24 103 920 74,61% Hassen Rachedi 1 0,00% 2 0,00% Fondateur 13 835 881 63,28% 24 103 922 74,61% Arago Technologies 625 000 2,86% 625 000 1,93% Flottant 7 404 270 33,86% 7 578 848 23,46% Total 21 865 151 100,00% 32 307 770 (2) 100%

(1) Société détenue à 97,5 % par Monsieur Hassen Rachedi

(2) Sur la base du nombre total de droits de vote de la Société au 30 septembre 2026

À titre indicatif, un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la Société avant la réalisation de l'Augmentation de Capital et qui n'aurait pas participé à cette opération détient 0,84% du capital social de la Société après l'émission des Actions Nouvelles.

Impact de l'Augmentation de Capital sur les capitaux propres consolidés par action

Quote-part des capitaux propres par action (en euros) (1) Avant émission des Actions Nouvelles 1,19 € Après émission des Actions Nouvelles 1,16 €

(1) Sur la base des capitaux propres issus des comptes semestriels au 31 décembre 2025, soit 23 874 447 €.

Admission à la négociation des Actions Nouvelles

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital et leur admission sur le marché Euronext Growth interviendront le 22 octobre 2026.

Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sous le code ISIN FR0014001PM5 - ALHRS.

Absence de prospectus et de document d'information

L'Augmentation de Capital n'était pas soumise à un prospectus nécessitant une approbation de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») ni au dépôt auprès de l'AMF d'un document d'information contenant les informations énoncées à l'annexe IX du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est un concepteur et fabricant français d'infrastructures hydrogène.

Il est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité et propose une gamme complète de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour . Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération, qui intègre une zone d'essais unique en Europe, permettant de tester, éprouver et développer ses produits et solutions.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe. 23 contrats de maintenance de stations hydrogène sont à ce jour signés .

HRS développe également une offre de filling centers dédiée aux infrastructures logistiques de l'hydrogène ainsi que des Secure Power Units (SPU) pour la production d'électricité à partir d'hydrogène dédiée aux infrastructures critiques.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

CONTACTS

Relations investisseurs

ACTUS finance & communication

Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME

hrs@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 79 Relations presse financière

ACTUS finance & communication

Déborah SCHWARTZ

hrs-presse@actus.fr

Tel. 01 53 67 36 35 Relations presse corporate

ACTUS finance & communication

Anne-Charlotte DUDICOURT

hrs-presse@actus.fr

Tél. : 01 53 67 36 32

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les déclarations de données historiques incluses dans le présent communiqué de presse, y compris, sans limitation, celles concernant la situation financière, la stratégie commerciale, les plans et les objectifs de la direction de la Société pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société, ou les résultats de l'industrie, soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou supposés par ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société et l'environnement dans lequel la Société évoluera à l'avenir. D'autres facteurs pourraient entraîner des différences importantes dans les résultats, les performances ou les réalisations réelles. La Société décline expressément toute obligation ou engagement de mettre à jour ou modifier les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, que ce soit à la suite d'une nouvelle information, développement futur ou pour toute autre raison. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou d'achat ni une sollicitation de vente ou d'achat de valeurs mobilières, et il n'y aura pas de vente de valeurs mobilières dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans une quelconque autre juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis. Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir.

S'agissant des États membres de l'Espace économique européen (autres que la France) (les « Etats Concernés »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans un quelconque Etat Concerné. Par conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats Concernés, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 1 (4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d'un prospectus au titre de l'article 3 (2) du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats Concernés.

Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes (i) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni, sous réserve de la réglementation applicable ; (ii) qui sont des « investment professionals » répondant aux dispositions de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l'« Ordonnance ») ; (iii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l'Ordonnance ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i) à (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute activité d'investissement lié au présent communiqué est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par ces personnes. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Au Royaume-Uni, toute offre au public de valeurs mobilières est interdite, sauf si elle relève de l'une des exceptions prévues par le Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (tel que modifié) (le « Règlement POAT UK »). Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public de valeurs mobilières au Royaume-Uni et ne doit pas être distribué à une personne au Royaume-Uni autre qu'une Personne Habilitée.

La publication, distribution ou diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, publié et distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Le présent communiqué ne peut être distribué, diffusé ou publié, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.