HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : HRS ANNONCE SA PARTICIPATION AU SALON MOUNTAIN PLANET À GRENOBLE DU 21 AU 23 AVRIL 2026

Grenoble, le 20 avril 2026 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , annonce sa participation au salon Mountain Planet, qui se déroulera du 21 au 23 avril 2026 à Alpexpo (Grenoble).

Moutain Planet constitue le plus grand rassemblement international des professionnels du monde de la montagne depuis 50 ans et réunit une pluralité d'acteurs différents, avec la participation de près de 23 500 professionnels. HRS sera présent dans le secteur « Mobilité et transports », au sein du pavillon Grenoble Alpes – Isère, qui mettra en avant plusieurs entreprises locales.

HRS pourra ainsi présenter au plus grand nombre ses solutions de ravitaillement en hydrogène afin de favoriser la décarbonation des accès aux domaines skiables, en particulier destinées aux bus, aux cars, aux dameuses et chasse-neiges.

Hassen RACHEDI, PDG fondateur de HRS, déclare : « Nous sommes ravis d'être présents au salon Moutain Planet, évènement de référence des acteurs de la montagne à l'échelle mondiale. Nous aurons à cœur de démontrer la pertinence de nos solutions afin de contribuer à la décarbonation des transports et des véhicules dans les zones de montagne. »

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

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