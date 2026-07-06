HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS (HRS) : AJUSTEMENT DES OBJECTIFS ANNUELS ET POINT SUR LA TRÉSORERIE // ENTRÉE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR LA CESSION-BAIL DU SITE INDUSTRIEL AVEC UN ACTEUR EUROPÉEN DES DATA CENTERS // ACCÉLÉRATION DE LA STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION

Grenoble, le 6 juillet 2026 - HRS , concepteur et fabricant français, leader européen des stations de ravitaillement en hydrogène , poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique afin d'accompagner le développement des infrastructures hydrogène et énergétiques de nouvelle génération. Pour tenir compte toutefois du contexte de ralentissement du marché de la mobilité hydrogène, HRS ajuste ses objectifs annuels et accélère sa stratégie de diversification et les actions engagées pour renforcer sa situation financière.

HRS constate un allongement des délais de déploiement de plusieurs projets de stations hydrogène chez certains clients, notamment en raison de contraintes administratives ou financières lorsque l'avancement des projets demeure conditionné au versement de subventions. Ces décalages affectent à la fois le calendrier de reconnaissance du chiffre d'affaires et le rythme des facturations, sans remettre en cause les contrats concernés.

HRS n'a pu reconnaître au second semestre qu'une partie des 7,7 M€ prévus initialement sur les stations hydrogène en cours de fabrication. Le solde demeurera inscrit au carnet de commandes au 30 juin 2026 et sera reconnu au fur et à mesure de l'avancement des projets concernés.

Compte tenu de ces éléments, HRS anticipe désormais un chiffre d'affaires 2025-2026, compris entre 12 M€ et 14 M€ (vs entre 15 M€ et 20 M€ auparavant). L'EBITDA annuel courant [1] devrait s'améliorer par rapport à l'exercice 2024-2025 grâce à l'accélération du vaste plan d'économies Apollo, notamment avec l'adaptation des effectifs (85 collaborateurs au 30 juin 2026 contre 137 au 30 juin 2025), la rationalisation des frais généraux et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

L'évolution du marché ainsi que l'allongement des cycles de décision et des délais de paiement de certains clients affectent également la trésorerie de HRS . Ainsi, les paiements à recevoir de 4,2 M€ figurant à la clôture du premier semestre 2025-2026, dont une créance client de 2,3 M€, n'ont toujours pas été encaissés, malgré les nombreuses démarches engagées pour en accélérer le recouvrement. Au 30 juin 2026, près de 6 M€ de créances demeureront à recevoir.

Sur la base de sa position de trésorerie actuelle et de la réduction progressive de sa consommation de cash grâce aux effets du plan d'économies, HRS estime disposer d'un horizon de trésorerie jusqu'en septembre 2026. Pour étendre rapidement son horizon de trésorerie, HRS a engagé plusieurs actions structurantes, dont la cession-bail de son siège, pour laquelle une lettre d'intention (LOI) a été signée, et l'obtention de financements bancaires en cours de finalisation.

Entrée en négociations exclusives pour la cession-bail du siège de HRS et négociation en cours de nouveaux financements bancaires

À la suite de la réception d'une lettre d'intention, HRS vient d' entrer en négociations exclusives avec un acteur industriel spécialisé dans les data centers, pour la cession-bail de son siège de Champagnier (Isère), un ensemble immobilier comprenant 14 100 m² de bureaux et d'espaces de production.

Cette opération s'accompagnerait de la signature d'un bail de longue durée qui permettrait à HRS de poursuivre ses activités sur le site de Champagnier. Le futur acquéreur y implantera également une partie de ses activités. Cette proximité pourrait favoriser le développement de collaborations industrielles et commerciales entre les deux sociétés, notamment autour de solutions innovantes de production d'électricité à partir d'hydrogène destinées aux data centers, et générer de nouvelles opportunités commerciales.

La finalisation ainsi que le règlement de cette transaction, sous réserve de la levée de conditions suspensives administratives (obtention d'un permis de construire, démarches de Grenoble Alpes Métropole au titre de la réglementation ICPE) et relatives à un approvisionnement électrique spécifique, mais sans conditions suspensives sur le financement de l'opération, interviendraient à la fin de l'année 2026.

Outre la cession-bail engagée, HRS est en phase avancée de négociations avec son pool de partenaires bancaires historiques pour l'obtention d'un financement bancaire de 4 M€ , dont la mise à disposition pourrait intervenir en septembre 2026.

En cas de concrétisation de ces deux sources de financement, HRS estime qu'il disposerait des ressources nécessaires pour financer ses activités au-delà des 12 prochains mois.

Par ailleurs, la signature potentielle de nouveaux contrats figurant dans le pipeline en négociations avancées et les encaissements à recevoir contribueront également à étendre l'horizon de trésorerie.

HRS étudie en outre différentes autres options de financement pour étendre si besoin son horizon de trésorerie et accompagner sa trajectoire de développement. HRS tiendra le marché informé de toute évolution significative de sa situation financière.

HRS accélère le développement de ses relais de croissance

Face à l'allongement des cycles de décision sur le marché des stations hydrogène, HRS accélère sa stratégie de diversification autour de 2 relais de croissance à fort potentiel : les infrastructures de transfert de molécules d'hydrogène (filling centers) et les solutions de production d'électricité à partir d'hydrogène (Secure Power Units (SPU)).

Cette stratégie vise à capitaliser sur le savoir-faire et les compétences industrielles développées par HRS dans la compression, le stockage haute pression, la sécurité ATEX (atmosphères explosives) et la distribution d'hydrogène. Elle permet à HRS d'adresser de nouveaux marchés stratégiques portés par la transition énergétique, l'essor de l'intelligence artificielle et les besoins croissants en infrastructures énergétiques.

Les filling centers sont des infrastructures logistiques constituant le maillon essentiel entre la production et la distribution d'hydrogène. Ces plateformes de transfert de molécules assurent la compression, le stockage, le chargement et le déchargement de l'hydrogène sous haute pression entre les sites de production, les moyens de transport, les réseaux dédiés et les utilisateurs finaux. Ces infrastructures optimisent la logistique de l'hydrogène, sécurisent les flux de molécules et accompagnent le développement des futures infrastructures de transport et de distribution d'hydrogène à grande échelle.

HRS dispose ainsi d'un potentiel de chiffre d'affaires significatif sur ce marché. La solution développée par HRS entre en phase de commercialisation, avec des premières ventes potentielles dès 2027.

En parallèle, HRS développe les Secure Power Units (SPU) , des unités modulaires de production d'électricité à partir d'hydrogène, d'une puissance comprise entre 500 kW à 10 MW. Conçues pour produire une électricité décarbonée, fiable et modulable, elles répondent aux besoins croissants des infrastructures nécessitant une alimentation électrique sécurisée et de haute disponibilité. Les SPU s'adressent notamment aux data centers de nouvelle génération, aux infrastructures liées à l'intelligence artificielle, aux sites industriels à forte consommation énergétique ainsi qu'aux infrastructures critiques.

Développées en partenariat avec Ballard Power Systems, référence mondiale des piles à combustible PEM, les SPU ciblent en priorité les data centers Tier III et Tier IV, les infrastructures numériques critiques ainsi que l'ensemble des sites nécessitant une alimentation électrique sécurisée et de haute disponibilité.

Le développement du premier SPU est engagé et le démonstrateur sera installé en 2027 sur la zone d'essais HRS afin de valider les premières briques technologiques (intégration hydrogène-électricité, architecture de sécurité…). HRS mène actuellement des discussions commerciales préliminaires pour des SPU de 1 MW.

En combinant les stations de ravitaillement hydrogène pour la mobilité intensive et ces deux relais de croissance prometteurs, HRS confirme ses ambitions d'être une plateforme industrielle unique pour les acteurs européens de référence des infrastructures hydrogène à haute valeur ajoutée, au croisement de la transition énergétique, de la souveraineté industrielle et de la révolution numérique.

À PROPOS DE HRS (HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS)

HRS est l'un des leaders mondiaux des stations de ravitaillement en hydrogène de grande capacité . HRS propose une gamme complète et unique de stations modulaires et évolutives, allant de 300 kg/jour jusqu'à 4 tonnes/jour.

Pure-player de la conception jusqu'à la mise en service des stations, HRS dispose d'un outil de production industrielle de dernière génération permettant d' assembler jusqu'à 180 stations par an , avec des délais de fabrication de 6 à 12 semaines . Ce site industriel intègre une zone d'essais, unique en Europe , permettant de tester et éprouver la gamme de stations et développer les futurs produits et solutions adressés au marché de la mobilité hydrogène.

Les solutions HRS permettent l'utilisation de tout type de source de production d'hydrogène, production locale, pipeline ou tube trailer.

HRS propose également une offre complète de service incluant la maintenance, l'astreinte 24/7/365 et la supervision temps réel, au travers de sa "control room" unique en Europe.

HRS dispose aujourd'hui d'un parc installé de stations de grande capacité parmi les plus importants du marché avec 31 stations de 300 kg à 1 tonne/jour, représentant une capacité cumulée de plus de 6 tonnes/jour. Tous les terminaux des stations sont bi-pression et équipés de buses 350 bars, 350-HF et 700 bars, répondant ainsi à tous les besoins de la mobilité hydrogène.

HRS se distingue par sa discipline économique rigoureuse , offrant une solidité financière pérenne tout en continuant à allouer des ressources adéquates à la R&D, assurant ainsi sa position à la pointe de l'innovation.

Code ISiN : FR0014001PM5 - mnémonique : ALHRS.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.hydrogen-refueling-solutions.fr

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[1] Hors dotations aux amortissements et provisions et Plan d'attribution d'actions gratuites (IFRS 2).