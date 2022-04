HYBRIGENICS : Résultats annuels 2021

Lors de sa réunion du 29 avril 2022, le Conseil d'administration d' Hybrigenics SA (Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG) a arrêté les comptes sociaux de l'exercice 2021 (clos le 31 décembre 2021), présentés synthétiquement ci-dessous. Les données chiffrées mentionnées dans ce communiqué de presse sont issues des comptes sociaux annuels, en normes comptables françaises. Le rapport annuel 2021 est disponible sur le site internet de la société, www.hybrigenics.com .

Résultats annuels

Données comptes sociaux en M€

Normes françaises 2020 2021 Chiffre d'affaires -0,1 0,0 Résultat d'exploitation -0,3 -0,1 Résultat net -0,3 -0,1

Hybrigenics SA a une activité de holding, centrée sur la gestion de ses filiales Stemcis et Adip'Sculpt et l'entretien du portefeuille de brevets lié aux activités historiques de recherche. Hybrigenics SA et ses filiales constituent le pôle DMS Biotech qui porte la stratégie de développement de DMS Group dans le domaine des biotechnologies et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Au 31 décembre 2021, DMS Group détenait 44,75% du capital d'Hybrigenics SA.

La perte d'exploitation d'Hybrigenics SA a été réduite à -0,1 M€ en 2021 contre -0,3 M€ au cours de l'exercice précédent, grâce à l'arrêt des charges de personnel (plus aucun salarié en 2021). Les charges d'exploitation sont constituées pour l'essentiel d'honoraires liés à la cotation de la société sur Euronext Growth, à l'entretien du portefeuille de brevets et à divers frais juridiques.

Le résultat financier s'élève à 0,4 M€, consécutivement à la cession des titres Hybrigenics Services.

Le résultat exceptionnel s'établit à -0,4 M€, à la suite de la liquidation de la filiale américaine Hybrigenics Pharma Inc.

La perte nette sociale de l'exercice s'est limitée à -0,1 M€ contre -0,3 M€ un an plus tôt.

Situation bilancielle au 31 décembre 2021

ACTIF - Données comptes sociaux en M€ - Normes françaises 31/12

2020 31/12

2021 PASSIF - Données comptes sociaux en M€ - Normes françaises 31/12

2020 31/12

2021 Actif immobilisé 2,5 8,7 Capitaux propres 4,9 9,4 dont Immobilisations financières 2,4 8,6 Dettes financières 0,1 1,0 Actif circulant 4,0 3,0 Dettes parties liées 1,0 2,5 dont Créances Groupe 3,8 2,8 Autres passifs 0,4 0,3 Trésorerie disponible 0,0 1,5 Total actif 6,4 13,2 Total passif 6,4 13,2

Le total du bilan d'Hybrigenics SA est passé de 6,4 M€ au 31 décembre 2020 à 13,2 M€ au 31 décembre 2021.

A l'actif, l'actif immobilisé est passé de 2,5 M€ au 31 décembre 2020 à 8,7 M€ au 30 juin 2021 sous l'effet de l'entrée au capital d'Inoviem Scientific en juin 2021, dont Hybrigenics SA détient une participation de 33,3%. Hybrigenics SA devrait détenir à terme jusqu'à 46,6% de la société à l'horizon 2023-2024, à travers l'exercice de bons de souscription d'actions.

L'actif circulant ressort à 3,5 M€, dont 2,8 M€ de créances avec sa filiale Stemcis.

La trésorerie disponible a été portée à 1,5 M€ de trésorerie disponible, améliorée par l'émission d'actions nouvelles dans le cadre de la ligne de financement.

Au passif, les capitaux propres sociaux s'élèvent à 9,4 M€ au 31 décembre 2021, contre 4,9 M€ fin 2020, également sous l'effet de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre de la ligne de financement.

Hybrigenics SA présente dans son bilan une dette financière de 1,0 M€ relative à l'opération d'investissement dans la société Inoviem Scientific, et une dette auprès de parties liées (DMS Group) de 2,5 M€. Les dettes fournisseurs sont limitées à 0,2 M€.

Perspectives

Hybrigenics SA a annoncé début 2022 le marquage CE et le lancement de la commercialisation de son nouveau dispositif médical, Macrofill vacuum, dont les premières utilisations cliniques confirment l'avancée technologique réalisée.

Ce dispositif médical novateur et breveté à usage unique réduit significativement le temps de prélèvement de grandes quantités de cellules adipeuses et assure au patient une prise de greffe de plus de 90% et une réduction majeure des inflammations.

Le chiffre d'affaires des filiales Stemcis et Adip'Sculpt s'est inscrit en croissance de +44% au 1 er trimestre, porté par les premières ventes du nouveau dispositif.

En ce qui concerne Inoviem Scientific (société mise en équivalence), de nouveaux contrats de recherche ont été acquis par la société au cours du 1 er trimestre. En outre, la société B Cell Design, acquise par Inoviem Scientific fin 2021, accélère sa croissance en se positionnant sur le marché du diagnostic. Les anticorps développés par B Cell Design permettent aux acteurs du marché de suivre l'évolution du secteur, qui migre du kit classique au sérum vers des kits contenant des anticorps de synthèse plus sensibles et donc plus fiables. Cette évolution, initiée par le marché chinois qui a interdit sur son territoire les kits au sérum, gagne les marchés américain et européen. La technologie de B Cell Design permet de développer des kits de diagnostics dans une large variété d'affections tels que les allergies au gluten, les maladies virales et certains cancers tels que les cancers colorectal et papillomavirus HPV.

