Hyatt recule alors que les perspectives de croissance du nombre de chambres déçoivent et que les pressions au Moyen-Orient et au Mexique persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions de croissance nette du nombre de chambres pour l'ensemble de l'année sont ramenées à 6 % (contre 6 %-7 % auparavant)

* Le conflit au Moyen-Orient réduit la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires par chambre d'environ 110 points de base

* La reprise au Mexique a pris du retard malgré une amélioration des réservations d’un trimestre à l’autre, après les récents épisodes de violence dans la région

par Anshuman Tripathy

L'action de Hyatt Hotels H.N a chuté de 9 % jeudi après que la société a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle nette du nombre de chambreset signalé l'impact négatif du conflit au Moyen-Orient et des troubles au Mexique au cours du deuxième trimestre.

À l’instar de son concurrent Hilton HLT.N ,Hyatt a enregistré de bons résultats pour ses marques de luxe et haut de gamme, mais a indiqué que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient avaient réduit d’environ 110 points de base la croissance du chiffre d’affaires par chambre au deuxième trimestre. La demande résiliente en matière de voyages , notamment de la part d’une clientèle aisée, ainsi que l’effet positif à court terme de la Coupe du monde de la FIFA, ont aidé les opérateurs hôteliers à compenser la baisse de chiffre d’affaires liée à leurs activités internationales.

Hyatt a toutefois signalé des tensions au Mexique après une vague de violence qui a secoué la région en début d’année à la suite de l’assassinat du chef de cartel "El Mencho", indiquant que les tendances en matière de réservations s’étaient améliorées d’un trimestre à l’autre, mais que la reprise était "plus lente que prévu".

LA CROISSANCE DU PARC HÔTELIER SOUS PRESSION

Le directeur général Mark Hoplamazian a déclaré que Hyatt adoptait une approche prudente quant au calendrier des ouvertures prévues plus tard dans l’année.

L’opérateur hôtelier basé à Chicago table désormais sur une croissance nette du nombre de chambres d’environ 6 % sur l’ensemble de l’année, contre une prévision précédente de 6 % à 7 %.

"Les résultats trimestriels meilleurs que prévu et l’accélération de la croissance du revenu par chambre disponible (revPAR) pour le reste de l’année sont contrebalancés par le ralentissement de la croissance nette du nombre d’unités pour 2026, ce qui devrait entraîner une réaction négative sur le cours de l’action", a déclaré David Katz, analyste chez Jefferies.

L’indicateur de croissance du nombre de chambres a été un facteur plus déterminant pour la valorisation à la Bourse que le revPAR, et était susceptible de susciter une "réaction disproportionnée", a ajouté M. Katz.

Les analystes de J.P. Morgan ont également attribué la baisse du cours de l’action à la révision à la baisse des prévisions de croissance nette du nombre de chambres de Hyatt, que la société a justifiée par la nécessité de refléter la "pondération des ouvertures prévues" pour le reste de l’année.

L'action Hyatt s'échangeait autour de 168 dollars, après avoir progressé de près de 12 % depuis le début de l'année.