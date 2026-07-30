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On connaît les équipes qui disputeront le troisième tour de qualification de la Ligue Europa
information fournie par So Foot 30/07/2026 à 23:09
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On connaît les équipes qui disputeront le troisième tour de qualification de la Ligue Europa

On connaît les équipes qui disputeront le troisième tour de qualification de la Ligue Europa

Les jeux sont faits. Ce jeudi soir se déroulait les matchs retours du 2e tour de qualification pour les barrages de la Ligue Europa. Mal en point avant d’aborder son match retour après s’être incliné en Suisse (1-2), Benfica a balayé Saint-Gall à l’Estádio da Luz (5-0) pour se hisser au tour suivant. Les Aigles affronteront ainsi les Écossais de Heart of Midlothian les 6 et 13 août prochains.

Le Dynamo Kyiv et Midtjylland prennent la porte

Ce deuxième tour de qualification a également vu plusieurs grands noms du football européen se prendre les pieds dans le tapis. C’est le cas du Dynamo Kyiv, opposé au PAOK et qui comptait déjà un but de retard après le match aller remporté par les Grecs 3-2. Les Ukrainiens ne sont pas parvenus à renverser la vapeur et se sont finalement inclinés 2 à 0 au Toumba Stadium après le doublé de Giannis Konstantelias. Même destinée pour Midtjylland qui était revenu de son déplacement en Turquie avec un scénario défavorable puisque les Danois s’étaient inclinés 1 à 0. Réduits à dix en début de seconde période, les Loups ont encaissé deux buts en six minutes dans les dernières vingt minutes de la rencontre (0-2).…

LB pour SOFOOT.com

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