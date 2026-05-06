Hut 8 bondit après avoir signé un bail de près de 10 milliards de dollars pour un centre de données dédié à l'IA au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action de Hut 8 HUT.O , ancien mineur de cryptomonnaies devenu fournisseur d'infrastructures d'IA, a progressé de 14,2 % à 92,88 $ avant l'ouverture du marché

** La société a signé avec un bail de 15 ans d'une valeur de 9,8 milliards de dollars pour son campus de centres de données Beacon Point au Texas, alors que la demande en infrastructures destinées à l'entraînement et à l'exploitation de modèles d'IA augmente

** L'accord, conclu avec un locataire dont l'identité n'a pas été révélée, porte sur une capacité de 352 MW destinée à l'entraînement à grande échelle de l'IA

** Le contrat prévoit des augmentations de loyer annuelles et pourrait atteindre une valeur de 25,1 milliards de dollars si les options de renouvellement sont exercées - Hut 8

** Grâce à cet accord, la capacité contractuelle des centres de données d'IA de la société passe à 597 MW, et la valeur totale de ses contrats s'élève à environ 16,8 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action HUT affichait une hausse de 75,2 % depuis le début de l'année