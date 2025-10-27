 Aller au contenu principal
Hunyvers : Un exercice de transition
Publication du CA annuel



Publication du CA annuel


Hunyvers a publié hier un chiffre d’affaires annuel de 122,7 M€ au titre de l’exercice 2024/25, en repli de -5,9% en données publiées et de -10,8% en organique. Ce niveau ressort en deçà de la guidance de 130 M€ communiquée par la société ainsi que de nos attentes (130,4 M€ estimations Euroland).


Dans un marché des VDL toujours sous pression, la dynamique du nautisme, très attendue au T4 en raison de la saisonnalité, ne s’est pas matérialisée, pesant ainsi sur la performance du groupe. Le management a par ailleurs indiqué que la guidance d’amélioration de la marge d’exploitation pour l’exercice ne serait pas atteinte. Néanmoins, la marge opérationnelle restera positive, tout comme la génération de trésorerie, qui devrait repasser en territoire positif après deux exercices difficiles.




La reprise attendue du nautisme ne s’est pas matérialisée


Sur l’exercice 2024/25, la division VDL affiche un chiffre d’affaires de 103,1 M€, en baisse de -9,1%. La stratégie volontaire de réduction des stocks continue de peser sur les ventes de véhicules neufs (-15,3% à 48,7 M€), tandis que les ventes de véhicules d’occasion reculent plus légèrement à 42,3 M€ (vs 43,1 M€). La tendance du T3 s’est poursuivie au T4, avec un chiffre d’affaires de 29,2 M€, en retrait de -7,7%.


La division Nautisme enregistre sur l’année un chiffre d’affaires de 19,6 M€, en hausse de +14,8% en données publiées, mais en baisse de -22,0% en organique. Au T4, période représentant environ 40% du chiffre d’affaires annuel, la croissance attendue ne s’est pas concrétisée : le CA ressort à 6,9 M€, soit -6,8% en publié et -38,3% en organique. Ces chiffres intègrent les récentes acquisitions du groupe (Groupe LBC Nautic, Pneumarine Services, Chantiers Navals du Bassin d’Arcachon, AD Marine).



Perspectives et estimations


La reprise du nautisme, entrevue au trimestre précédent, ne s’est finalement pas confirmée au T4, tandis que les ventes de VDL se sont également révélées inférieures aux attentes. En conséquence, le management revoit sa guidance et n’anticipe plus d’amélioration de la marge d’exploitation sur l’exercice, même si le résultat opérationnel devrait demeurer positif. Point favorable, la génération de trésorerie devrait redevenir positive après deux exercices consécutifs en négatif.



Recommandation


Suite à cette publication et à la revue de nos estimations, nous réitérons notre recommandation à Achat et abaissons notre objectif de cours de 9,9€ (vs 10,7€ précédemment) sur le titre.

HUNYVERS
HUNYVERS
7,3200 EUR Euronext Paris +0,55%
