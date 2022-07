Hunyvers : "Un acteur du véhicule de loisirs au modèle vertueux" / Initiation de couverture

Créé en 2006, Hunyvers est aujourd’hui le deuxième acteur français de la distribution de véhicules de loisirs (VDL) neufs et d’occasion. Historiquement centré sur le négoce de camping-cars et de caravanes, le Groupe s’est progressivement diversifié vers les services.



S’appuyant sur 12 concessions de camping-cars et 3 concessions de bateaux, Hunyvers est le premier acteur indépendant et intégré français sur le marché des VDL. Fort de plus de 45 marques de véhicules de loisirs distribuées, le Groupe a vendu plus de 1800 VDL sur son exercice 2020/2021 (clos au 31/08) pour un chiffre d’affaires pro format de 91 M€.



En parallèle de la vente de véhicules neufs et d’occasion, Hunyvers dispose d’une offre complémentaire de services (financement, après-vente, pièces de rechange, …) permettant d’accompagner le client à 360°. Enfin, le Groupe a développé Caramaps, une plateforme digitale dédiée au voyage itinérant, capitalisant sur plus de 670 000 membres et offrant un véritable vivier de croissance.



Annoncé au moment de l’IPO, Hunyvers ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 170 M€ à l’horizon 2025 dont 135 M€ à 140 M€ en organique ainsi que d’atteindre une marge d’exploitation de 6,5% (vs 5,0% en 2020/21).



Seulement quelques mois après le succès de l’IPO, Hunyvers a annoncé les acquisitions de Martin Caravanes (7 M€ de chiffre d’affaires) et de YPO Camp Sublet (12 M€ au travers de deux concessions), permettant ainsi de compléter le maillage régional de la société. Alors que le Groupe semble bel et bien lancé vers ses objectifs 2025, nous initions la valeur avec un objectif de cours de 17,00 € et une recommandation à Achat