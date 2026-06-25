Hunyvers se finance auprès de Vatel Capital

Le spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisirs et du nautisme a obtenu un financement de 5 millions d'euros auprès de fonds gérés par Vatel Capital.

Cette opération prendra la forme d'une émission d'une première tranche d'obligations convertibles à concurrence de 1,76 million d'euros. Elle sera ensuite complétée par une seconde tranche d'obligations convertibles similaires d'un montant de 1,74 million d'euros, d'action ordinaires à concurrence d'un montant global de 500 000 euros (qui devraient être émises avec une décote de 5%), d'obligations simples d'un montant global de 1 million d'euros.

Le bute de cette opération pour Hunyvers est de remplacer le crédit syndiqué par une solution de financement mieux adaptée à ses besoins et à sa trajectoire de développement.