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Hunyvers se finance auprès de Vatel Capital
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 08:50

Le spécialiste de la distribution dans le domaine des véhicules de loisirs et du nautisme a obtenu un financement de 5 millions d'euros auprès de fonds gérés par Vatel Capital.

Cette opération prendra la forme d'une émission d'une première tranche d'obligations convertibles à concurrence de 1,76 million d'euros. Elle sera ensuite complétée par une seconde tranche d'obligations convertibles similaires d'un montant de 1,74 million d'euros, d'action ordinaires à concurrence d'un montant global de 500 000 euros (qui devraient être émises avec une décote de 5%), d'obligations simples d'un montant global de 1 million d'euros.

Le bute de cette opération pour Hunyvers est de remplacer le crédit syndiqué par une solution de financement mieux adaptée à ses besoins et à sa trajectoire de développement.

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HUNYVERS
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