Hunyvers renoue avec la croissance au 3e trimestre

Porté par l'accélération des ventes de véhicules de loisir neufs, Hunyvers retrouve le chemin de la croissance au troisième trimestre. Le groupe maintient sa guidance pour l'exercice sous certaines conditions.

Hunyvers a réalisé un chiffre d'affaires de 39,3 MEUR au troisième trimestre de son exercice 2025-2026, en hausse de 3,5% en données publiées, sans effet de périmètre.

Cette progression est principalement portée par l'accélération des ventes de véhicules de loisir neufs ( 5,3%, à 31,5 MEUR) dont les livraisons ont bénéficié de l'amélioration des délais de préparation.

En revanche, l'activité Nautisme recule de 3,1% sur le trimestre, à 7,8 MEUR, dans un marché toujours pénalisé par un environnement économique et géopolitique incertain, même si la dynamique commerciale s'est redressée en juin.

En matière de perspectives, Hunyvers confirme son objectif d'une progression du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle sur l'ensemble de l'exercice 2025-2026. Cette guidance reste toutefois conditionnée à une reprise des commandes dans les VDL au quatrième trimestre et à la confirmation de la dynamique commerciale observée en juin dans le Nautisme.

Le groupe confirme également son calendrier pour l'acquisition de 51% du groupe IBH, dont la finalisation est toujours attendue d'ici le 31 décembre 2026.