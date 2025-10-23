Hunyvers publie son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice 2024-2025
o Un chiffre d’affaires annuel de 122,7 M€ (-5,9%)
o Une évolution principalement liée à la faiblesse des ventes du pôle Nautisme, dans un contexte de ralentissement généralisé du marché
o Dans les VDL, un exercice marqué par la politique volontariste de normalisation des stocks
o Objectifs financiers 2024-2025 :
• Une marge d’exploitation positive mais en deçà des attentes
• Confirmation des objectifs de désendettement et de retour à une génération de cash positive
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer