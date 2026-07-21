Communiqué de presse HUNYVERS



Hunyvers publie son chiffre d’affaires du troisième trimestre



o Un chiffre d’affaires sur neuf mois de 86,9 M€ (+0,3%)

o Retour de la croissance au troisième trimestre (+3,5%) porté par l’accélération des ventes de VDL neufs

o Confirmation des perspectives pour l’ensemble de l’exercice sous condition d’un bon niveau d’activité dans les VDL et d’une haute saison favorable dans le Nautisme



Sur neuf mois à fin mai 2026, le chiffre d’affaires d’Hunyvers ressort à 86,9 millions d’euros (M€), en légère hausse (+0,3%) par rapport à la même période de l’exercice précédent. L’intégration de la société Les Chantiers Navals du Bassin d’Arcachon, le 18 décembre 2024, a contribué à hauteur de 1,2 M€ sur la période. À périmètre constant, les ventes de la Société ont reculé de 1,1% au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2025-2026.