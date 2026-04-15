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Hunyvers publie son chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2025-2026 .
information fournie par Boursorama CP 15/04/2026 à 18:00

Communiqué de presse HUNYVERS

Hunyvers publie son chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2025-2026

o Un chiffre d’affaires de 47,6 M€ à fin février, en repli limité sur six mois (-2,2%) et quasiment stable au deuxième trimestre (-0,9%)
o Dans les VDL, reprise des ventes de véhicules neufs au deuxième trimestre (+5,7%), suivie d’une accélération en mars
o Un pôle Nautisme en forte progression à mi-exercice (+ 21,6% en organique)
o Confirmation des perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2025-2026 : retour à une dynamique positive sur l’activité et la rentabilité opérationnelle

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