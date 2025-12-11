Hunyvers publie ses résultats pour l’ensemble de l’exercice 2024-2025

o Un chiffre d’affaires annuel de 122,7 M€ (-5,9%) dans un contexte de freinage généralisé du marché du nautisme et de normalisation des stocks de VDL

o Maintien d’un résultat d’exploitation positif (0,9 M€)

o Retour à une génération de cash largement positive et baisse de l’endettement net

o Exercice 2025-2026 : progression attendue de l’activité et de la rentabilité dans un contexte plus favorable

Sur l’ensemble de l’exercice 2024-2025, le chiffre d’affaires consolidé d’Hunyvers ressort à 122,7 millions d’euros (M€), en repli de 5,9% par rapport à l’exercice précédent. Les acquisitions ont contribué à hauteur de 6,3 M€, à travers l’intégration de 4 sociétés dans le Nautisme : Groupe LBC Nautic (au 31/10/2023), Pneumarine Services (26/07/2024), Les chantiers navals du bassin d’Arcachon (18/12/2024), et le fonds de commerce d’AD Marine (11/07/2025). À périmètre constant, les ventes ont reculé de 10,8% au cours de l’exercice 2024-2025.