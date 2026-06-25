Hunyvers obtient un financement de 5 millions d’euros auprès

de Vatel Capital

o Emission d’une première tranche d’Obligations Convertibles pour 1,76 million

d’euros

o Financement complémentaire prévus de 3,24 millions d’euros au second

semestre sous forme d’obligations convertibles, d’obligations simples et

d’augmentation de capital

L’opération prendra la forme d’une émission d’une première tranche d’obligations convertibles à

concurrence de 1,76 million d’euros décidées ce jour et présentant les caractéristiques détaillées

ci-après (l’ « Opération »).

Elle sera complétée dans un second temps, et au plus tard le 31 décembre 2026, par l’émission

au profit de l’Investisseur :

- D’une seconde tranche d’obligations convertibles présentant des caractéristiques

similaires d’un montant de 1,74 million d’euros (« Tranche 2 ») ;

- d’actions ordinaires à concurrence d’un montant global de 500.000 € (qui devraient être

émises avec une décote de 5% par rapport à la moyenne pondérée des 5 derniers jours

de bourse précédant l’émission) ;

- d’obligations simples à concurrence d’un montant global de 1.000.000 € (opération non

dilutive).

Une nouvelle communication afférente à ces émissions sera effectuée, en temps utile, par la

Société.