Hunyvers finalise les acquisitions de Martin Caravanes et Ypo Camp Sublet

Limoges (France), le 4 juillet 2022 à 07h30 – Hunyvers (le « Groupe »), spécialiste de la distribution de véhicule de loisirs (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN), annonce aujourd’hui la finalisation des acquisitions de Martin Caravanes et Ypo Camp Sublet consécutive à la signature des accords exclusifs en date respectivement du 13 mai et du 31 mai 2022. Les deux sociétés seront intégrées au sein du groupe Hunyvers à compter 1er juillet 2022.



Martin Caravanes, qui a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 7 M€ en 2021, est une société spécialisée dans la distribution de véhicules de loisirs (VDL) située à Lempdes à proximité de Clermont-Ferrand au cœur de la région Auvergne.



Ypo Camp Sublet, qui affiche plus de 12 M€ de ventes annuelles en 2021, est une société spécialisée dans la distribution de véhicules de loisirs (VDL) basée à Lyon.



A travers la concrétisation de ces deux opérations, Hunyvers poursuit sa stratégie visant à renforcer son empreinte territoriale grâce à une politique active de croissance externe. Ces deux acquisitions constituent également un jalon important pour réaliser l’objectif au 31 août 2025 de la société à savoir un chiffre d’affaires supérieur à 170M€ au 31/08/2025 accompagné d’une marge d’exploitation de 6,5%.