Hunyvers enregistre un léger repli de son activité semestrielle
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 18:22
Hunyvers enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 47,6 millions d'euros au titre du premier semestre de son exercice comptable 2025-2026 (soit la période de six mois s'étant achevée le 28 février), un chiffre en contraction de 2,2% en données publiées par rapport à la même période un an plus tôt. En données organiques (hors intégration des Chantiers navals du bassin d'Arcachon), le repli atteint 4,6%.
Dans le détail, l'activité véhicules de loisir (VDL) recule de 7,4% (en publié comme en organique), ressortant à 40,7 MEUR
A l'inverse, le pôle nautisme affiche une forte croissance, avec un chiffre d'affaires de 6,9 MEUR, en hausse de 47,1% en données publiées et de 21,6% en organique.
Le groupe indique bénéficier d'un carnet de commandes bien orienté dans ses deux activités, soutenu par un contexte favorable au tourisme de proximité pour les VDL et par le succès des nouvelles gammes dans le nautisme.
Hunyvers confirme ainsi ses perspectives pour l'exercice 2025-2026, anticipant un retour à une dynamique positive à la fois en termes d'activité et de rentabilité opérationnelle, porté par une accélération attendue au second semestre.
Le titre a progressé de quelque 1,4% aujourd'hui et affiche une hausse de l'ordre de 4,5% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|7,7500 EUR
|Euronext Paris
|+0,65%
A lire aussi
-
L'investisseur technologique néerlandais Prosus a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 4,5% dans la société allemande Delivery Hero à Uber pour environ 270 millions d'euros. Prosus vend 13,6 millions d'actions de Delivery ... Lire la suite
-
Plus des trois quarts des pays européens ont recours à des services de cloud (informatique à distance) américains pour des fonctions essentielles à leur sécurité nationale, alerte un rapport publié vendredi, pointant les risques que fait peser cette dépendance ... Lire la suite
-
1er-Mai : il "est utile d'avoir des boulangeries ouvertes", reconnaît Sophie Binet, qui demande tout de même que la proprosition de loi soit "enterrée"
La proposition de loi Attal -repoussée- était une "catastrophe" et "ouvrait tous azimuts la possibilité de travailler le 1er-Mai". Les boulangeries, oui, mais pas les fleuristes. La patronne de la CGT, Sophie Binet, reconnaît qu'il "est utile d'avoir des boulangeries ... Lire la suite
-
Lundi 13 avril CAC 40 : -0,29% à 8.235,98 points et 3,8 milliards d'euros échangés La séance La Bourse de Paris a démarré la semaine en baisse, minée par la perspective d'un blocus du détroit d'Ormuz promis par l'administration américaine, et en attendant les premiers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer