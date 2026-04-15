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Hunyvers enregistre un léger repli de son activité semestrielle
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 18:22

Le groupe spécialisé dans la location et la vente de caravanes, de camping-cars et de bateaux professionnels et de plaisance connaît une dynamique contrastée entre ses métiers, entre repli des véhicules de loisirs et hausse du pôle nautisme.

Hunyvers enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 47,6 millions d'euros au titre du premier semestre de son exercice comptable 2025-2026 (soit la période de six mois s'étant achevée le 28 février), un chiffre en contraction de 2,2% en données publiées par rapport à la même période un an plus tôt. En données organiques (hors intégration des Chantiers navals du bassin d'Arcachon), le repli atteint 4,6%.

Dans le détail, l'activité véhicules de loisir (VDL) recule de 7,4% (en publié comme en organique), ressortant à 40,7 MEUR
A l'inverse, le pôle nautisme affiche une forte croissance, avec un chiffre d'affaires de 6,9 MEUR, en hausse de 47,1% en données publiées et de 21,6% en organique.

Le groupe indique bénéficier d'un carnet de commandes bien orienté dans ses deux activités, soutenu par un contexte favorable au tourisme de proximité pour les VDL et par le succès des nouvelles gammes dans le nautisme.

Hunyvers confirme ainsi ses perspectives pour l'exercice 2025-2026, anticipant un retour à une dynamique positive à la fois en termes d'activité et de rentabilité opérationnelle, porté par une accélération attendue au second semestre.

Le titre a progressé de quelque 1,4% aujourd'hui et affiche une hausse de l'ordre de 4,5% depuis le début de l'année.

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