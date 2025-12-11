 Aller au contenu principal
Hunyvers dévoile des comptes annuels en baisse
information fournie par AOF 11/12/2025 à 18:16

(AOF) - Hunyvers a publié des résultats annuels en repli. Sur l’exercice 2024-2025, la société spécialisée dans le voyage en camping-cars, dans le tourisme et le nautisme a vu son chiffre d’affaires reculer de 5,9%, à 122,7 millions d’euros. De son côté, la marge brute s’est affaissée de 0,9%, à 25,8 millions d’euros, tandis que le résultat net est passé d’un bénéfice de 1,8 million d’euros, à une perte de 0,8 million d’euros.

Pour l'exercice en cours (2025-2026), la société compte finaliser les chantiers opérationnels engagés à l'été 2024 afin de renforcer son potentiel de croissance organique et sa rentabilité opérationnelle. L'exercice devrait profiter d'un environnement de marché plus favorable et l'entreprise anticipe un retour à une dynamique positive en termes d'activité et de rentabilité opérationnelle. Cette amélioration devrait se matérialiser au second semestre.

Valeurs associées

HUNYVERS
6,7200 EUR Euronext Paris +3,38%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 18:20

    he ben

Signaler le commentaire

