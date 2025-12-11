Hunyvers dévoile des comptes annuels en baisse

(AOF) - Hunyvers a publié des résultats annuels en repli. Sur l’exercice 2024-2025, la société spécialisée dans le voyage en camping-cars, dans le tourisme et le nautisme a vu son chiffre d’affaires reculer de 5,9%, à 122,7 millions d’euros. De son côté, la marge brute s’est affaissée de 0,9%, à 25,8 millions d’euros, tandis que le résultat net est passé d’un bénéfice de 1,8 million d’euros, à une perte de 0,8 million d’euros.

Pour l'exercice en cours (2025-2026), la société compte finaliser les chantiers opérationnels engagés à l'été 2024 afin de renforcer son potentiel de croissance organique et sa rentabilité opérationnelle. L'exercice devrait profiter d'un environnement de marché plus favorable et l'entreprise anticipe un retour à une dynamique positive en termes d'activité et de rentabilité opérationnelle. Cette amélioration devrait se matérialiser au second semestre.

