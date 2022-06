Hunyvers annonce la publication de son chiffre d’affaires du troisième trimestre, en croissance de +64%

Limoges (France), le 30 juin 2022 à 18h00 – Hunyvers (le « Groupe »), spécialiste de la distribution de véhicule de loisirs (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre clos au 31 mai 2022.



Le chiffre d’affaires consolidé de Hunyvers sur les neuf premiers mois de son exercice 2021/2022 s’établit à 67,3 M€ au 31 mai 2022, en augmentation de +64% à données publiés par rapport à la période comparable de l’année précédente et de +21% en organique (hors sous-groupe Boutic Auto). Au 3ème trimestre, les ventes ressortent à 27,4 M€ et ont continué de progresser à un rythme élevé et comparable à celui des trimestres précédents en hausse de 57% dont 21% en organique.



Au cours des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires de la vente de véhicules ressort à 58,1 M€, en croissance de +69% dont 23% en organique. Les ventes de services annexes s’établissent à 9,3 M€. Elles bénéficient de l’augmentation du parc de véhicules roulant et d’une activité de prescription de financement très dynamique.

Cette solide performance confirme la très forte résilience de la demande de véhicules de loisirs et son caractère structurel dans un contexte de pressions inflationnistes.