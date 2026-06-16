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Huntsman chute après l'annonce de l'opération d'achat d'actions à prix réduit d'Olin
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 12:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Les actions du fabricant de produits chimiques Huntsman Corp HUN.N ont chuté de 8,4 % à 15,89 $ avant l'ouverture du marché ** Le groupe chimique Olin OLN.N va acquérir HUN dans le cadre d'une opération entièrement en actions ** Le prix de l'offre, fixé à 13,85 $ par action, est inférieur d'environ 12,8 % au dernier cours de clôture de Huntsman ** Cela porte la valeur de l'opération à 2,43 milliards de $, selon les calculs de Reuters ** Aux termes de l'accord, les actionnaires de Huntsman recevront 0,5476 action Olin pour chaque action qu'ils détiennent ** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027 ** À la clôture d'hier, les actions ont progressé de 58,9 % depuis le début de l'année

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