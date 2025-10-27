Huntington rachète Cadence pour 7,4 milliards de dollars, alors que les transactions bancaires se multiplient aux États-Unis

Création d'une banque avec 276 milliards de dollars d'actifs

Les fusions-acquisitions bancaires s'accélèrent en 2025

Cadence en hausse de 5 %, Huntington en baisse de 2,5 %

Huntington cherche à s'implanter sur les marchés à forte croissance

Huntington Bancshares HBAN.O a accepté d'acheter sa petite rivale Cadence Bank CADE.N pour 7,4 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en actions lundi, soulignant une poussée plus large des prêteurs régionaux pour accroître leur empreinte et rivaliser avec les grandes banques.

Les transactions se sont accélérées sous l'administration Trump, qui s'est engagée à simplifier et à accélérer l'approbation des fusions, tandis que les analystes affirment que le système bancaire américain, très fragmenté, laisse une large place à la consolidation.

Les prêteurs régionaux cherchent également à fusionner afin de diversifier leurs revenus, de renforcer leurs bilans et de se développer sur des marchés à plus forte croissance, tout en s'efforçant de rivaliser avec des concurrents plus importants.

L'opération donnera naissance à une banque dont les actifs s'élèveront à 276 milliards de dollars, les dépôts à 220 milliards de dollars et les prêts et crédits-bails à 184 milliards de dollars.

"La combinaison avec Cadence crée une banque régionale de premier plan, bien positionnée pour se développer sur des marchés attrayants et disposant d'une plateforme puissante pour de futurs investissements", a déclaré Steve Steinour, directeur général de Huntington, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Huntington a déclaré qu'elle émettrait 2,475 actions pour chaque action ordinaire en circulation de Cadence.

Les actions de Cadence ont augmenté de 5 % dans la matinée.

PLEINS FEUX SUR LES TRANSACTIONS

"Nous avons eu quatre mois de planification très détaillée", a déclaré M. Steinour aux analystes, en faisant référence à l'opération Cadence. "Nous nous sommes attachés à comprendre leurs marchés, leur modèle d'exploitation et leur personnel."

Le patron de longue date de Huntington a déclaré que les deux entreprises partageaient des cultures similaires et qu'il était "très confiant" dans la capacité de la banque à conserver tous les employés clés de Cadence pendant la période d'intégration.

Les actions de la banque étaient en baisse de 2,5 % dans les premiers échanges, réduisant ainsi les pertes subies avant la mise sur le marché.

"La dilution de la valeur comptable tangible, la pause du rachat jusqu'à la clôture et la volatilité générale de l'opération peuvent exercer une pression sur les actions (Huntington) à court terme", ont écrit les analystes de la maison de courtage Stephens dans une note.

En juillet, Huntington a accepté d'acquérir la société texane Veritex dans le cadre d'un accord de 1,9 milliard de dollars portant sur l'ensemble des actions, qui a été conclu la semaine dernière.

Les dirigeants de Huntington ont déclaré que l'accord avec Cadence était complémentaire et ont ajouté que l'intégration de Veritex "se passait très bien".

Son rival Fifth Third FITB.O a accepté d'acheter la banque régionale Comerica CMA.N dans la plus grande transaction bancaire de l'année jusqu'à présent, évaluée à 10,9 milliards de dollars.

UNE VOLONTÉ D'EXPANSION

L'opération permettra à Huntington de s'étendre à 21 États américains et de s'implanter sur des marchés à forte croissance, notamment Houston, Dallas, Fort Worth et Austin.

M. Steinour a déclaré que Huntington avait pour objectif de se développer au Texas. L'État de l'étoile solitaire a émergé comme un centre de services financiers ces dernières années, avec de grandes ambitions pour rivaliser avec New York en tant que centre financier du pays.

Huntington a relevé ses objectifs de performance à moyen terme, citant les synergies de dépenses et l'augmentation du potentiel de bénéfices résultant de l'opération, et prévoit désormais un rendement des capitaux propres corporels (ROTCE) de 18 % à 19 %, contre un objectif précédent de 16 % à 17 %.

Le ROTCE est une mesure clé de l'efficacité avec laquelle une banque utilise ses fonds propres de base pour accroître les bénéfices de ses actionnaires.

"Huntington s'est engagé sur la voie de l'expansion au Texas et dans le Sud-Est et nous pensons que cette acquisition s'inscrit parfaitement dans cette stratégie d'expansion", ont écrit les analystes de RBC Capital Markets dans une note.

Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de l'opération, qui devrait être conclue au cours du premier trimestre 2026.

Evercore et BofA Securities ont été les conseillers financiers de Huntington, tandis que Keefe, Bruyette & Woods a conseillé Cadence sur l'opération.