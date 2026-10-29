Huntington Ingalls bondit après un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions au T3

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action du constructeur naval militaire américain Huntington Ingalls HII.N progresse d'environ 8,5% à 303 dollars en pré-ouverture

** La société affiche au troisième trimestre un bénéfice et un chiffre d’affaires supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à la hausse des volumes enregistrés par les divisions Newport News Shipbuilding et Ingalls Shipbuilding

** Le bénéfice par action (BPA) du troisième trimestre, à 5,48 dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s’établissaient à 4,39 dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 3,54 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 3,38 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 18% depuis le début de l'année