Huntington Ingalls atteint son plus bas niveau depuis plus de quatre mois après avoir annoncé une baisse de sa marge trimestrielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action Huntington Ingalls HII.N recule de 9,3 % à 329,10 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis plus de quatre mois

** Le constructeur naval annonce une baisse de sa marge d'exploitation au premier trimestre, affectée par la hausse des coûts, alors même que son chiffre d'affaires a dépassé les estimations de Wall Street

** La marge d'exploitation du premier trimestre recule à 5 %, contre 5,9 % il y a un an, avec une hausse de 20 % du coût des ventes; la marge du segment clé de construction navale de Newport News est également en baisse malgré des ventes en hausse

** HII a déclaré que la hausse des coûts, dans un contexte d'inflation et de volatilité du commerce mondial, avait pesé sur ses résultats, malgré une forte demande pour ses navires

** L'action HII a reculé de 3 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 5,9 % pour l'indice S&P 500 .SPX

** 12 analystes attribuent en moyenne la note "acheter" au titre, avec un objectif de cours médian de 419 $ - données compilées par LSEG