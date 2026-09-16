Huntington Bancshares revoit à la baisse ses prévisions de croissance du produit net d'intérêts annuel

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16 septembre -

** Les actions de l'établissement bancaire Huntington Bancshares HBAN.O sont en légère baisse dans les échanges avant l'ouverture du marché

** HBAN publie ses nouveaux objectifs financiers avant sa participation à la Barclays Global Financial Services Conference

** La banque revoit à la baisse ses perspectives de croissance du produit net d'intérêt (NII) pour l'exercice 2026, les ramenant à environ 35 % (contre 39 % à 43 % précédemment), sur la base d'un NII de base de 6,06 milliards de dollars pour l'exercice 2025

** Elle indique que le maintien des taux d’intérêt à un niveau élevé et la dynamique concurrentielle exercent une pression sur les coûts des dépôts

** Elle ramène ses prévisions de croissance implicite du chiffre d’affaires pour l’exercice 2026 à environ 34 %, contre environ 37 % auparavant, sur la base d’un chiffre d’affaires de base de 8,28 milliards de dollars pour l’exercice 2025

** Dans le même temps, les investisseurs attendent la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt à 14 h (heure de l'Est), les traders anticipant une probabilité de près de 93 % d'une hausse des taux, selon l'outil CME FedWatch

** 14 analystes sur 20 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, et six la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 21 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 3,5 % depuis le début de l’année