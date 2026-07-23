Huntington Bancshares recule après un produit net d'intérêts inférieur aux prévisions

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23 juillet - ** Les actions de la banque régionale Huntington Bancshares ( HBAN.O ) reculent de 5,6% à 17,25 dollars ** Le produit net d'intérêts de HBAN s'est révélé inférieur aux attentes de Wall Street au deuxième trimestre, éclipsant ainsi le bénéfice supérieur aux prévisions

** “Le produit net d’intérêts étant en deçà des prévisions pour le trimestre, et se situant dans la fourchette basse, voire légèrement en dessous des prévisions pour l’ensemble de l’année, les investisseurs sont manifestement inquiets, ce qui explique la baisse du titre”, a déclaré Brian Foran, analyste chez Truist

** “Dans l'ensemble, c'est un trimestre mitigé compte tenu du déficit du produit net d'intérêts et de la pression sur le coût des dépôts, malgré des commissions nettement supérieures aux prévisions”, a déclaré John Pancari, analyste chez Evercore

** À la clôture d'hier, l'action HBAN affichait une hausse de 5,3% depuis le début de l'année