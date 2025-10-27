Huntington Bancshares rachète Cadence Bank pour 7,4 milliards de dollars, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Huntington Bancshares HBAN.O a accepté d'acheter Cadence Bank CADE.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 7,4 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal lundi.