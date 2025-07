Humana veut supprimer un tiers des autorisations préalables d'ici le 1er janvier 2026

(AOF) - Humana a annoncé une accélération de ses efforts pour approuver les demandes de soins dans les meilleurs délais et alléger la charge administrative liée à l’autorisation préalable pour les médecins. Ces mesures doivent permettre de rendre le processus plus rapide et plus fluide, tout en préservant le système de contrôle qui protège la sécurité des patients en garantissant que les traitements les plus coûteux et à haut risque sont examinés et approuvés avant la délivrance des soins.

Pour Jim Rechtin, le président-directeur général d'Humana, " le système de santé actuel est trop complexe, frustrant et difficile à appréhender ".

L'objectif de la société est de supprimer environ un tiers des autorisations préalables pour les services ambulatoires d'ici le 1er janvier 2026. Humana supprimera également l'exigence d'autorisation pour les services diagnostiques tels que les coloscopies et les échocardiographies transthoraciques ainsi que certains scanners et IRM.

