Humana s'associe à Cost Plus Drugs, l'entreprise de Mark Cuban, dans les domaines de la technologie et de la distribution

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

Humana HUM.N a annoncé lundi qu'elle allait conclure un partenariat pharmaceutique avec Cost Plus Drugs, la société de Mark Cuban, dans le cadre duquel la division pharmaceutique CenterWell du conglomérat de santé servira de distributeur pour la plateforme.

CenterWell commencera à utiliser SwiftyRx, la plateforme numérique de Cost Plus Drugs, pour traiter les ordonnances. Ce partenariat permettra également à Humana de proposer des ordonnances par correspondance aux employés de l'entreprise éligibles et affiliés aux régimes de santé d'Humana.

* Humana a déclaré que ce partenariat numérique réduirait les coûts en améliorant l'efficacité opérationnelle, notamment grâce à la confirmation automatique des prestations du régime de santé d'un patient.

* Cost Plus Drugs, fondée par le milliardaire Mark Cuban, applique une marge fixe aux médicaments proposés par la pharmacie en ligne: "Tout le monde devrait pouvoir se procurer des médicaments sûrs et abordables", a déclaré Cuban dans le communiqué.

* Environ 85 % de l'activité d'Humana est constituée de régimes financés par l'État. En 2023, l'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de se retirer en grande partie des régimes d'assurance santé d'entreprise.

* Humana a déclaré vouloir développer avec Cost Plus Drugs une nouvelle structure pour les régimes de santé financés par les employeurs.

* SwiftyRx utilise l'IA pour vérifier automatiquement les ordonnances, contrôler les prestations et transférer les ordonnances entre les pharmacies.