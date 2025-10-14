Humana recule après avoir perdu un procès visant à inverser les notations de Medicare Star

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions de Humana HUM.N chutent de 3,4 % à 261,76 $

** Le tribunal de district des États-Unis a rejeté la plainte de Humana contre le ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis concernant la révision à la baisse par les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) de la notation en étoiles de l'assureur maladie pour l'année de paiement 2026

** La CMS attribue des étoiles aux plans, de une à cinq étoiles, pour aider les bénéficiaires à choisir; ces notes de qualité affectent la quantité d'argent que le gouvernement paie aux assureurs pour les patients inscrits dans les plans Medicare Advantage pour les adultes plus âgés

** En juillet, un juge fédéral du Texas a rejeté un procès intenté par Humana après avoir constaté que la société n'avait pas épuisé toutes ses options extrajudiciaires pour contester les notations

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 3,25 % depuis le début de l'année